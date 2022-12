Zudem hatten die beiden Uno-Konferenzen für Klima- und für Artenschutz vor genau 30 Jahren denselben Geburtshelfer: Auf der Uno-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 wurden drei völkerrechtlich verbindliche Konventionen zum Klimaschutz, zum Schutz der Biodiversität und zur Bekämpfung von Wüstenbildung beschlossen. Aus ihnen entstanden die in unterschiedlichen Abständen tagenden Uno-Konferenzen, auch COPs genannt (conference of the parties).

Mehr Aufmerksamkeit ist immer noch zu wenig

In Montreal verhandeln die Länder gerade auf der 15. COP für den Artenschutz, in Scharm al-Scheich tagte im November die 27. COP zum Klimawandel. Klima-COPs finden meist jährlich, Artschutzkonferenzen nur alle zwei Jahre statt. Die Klimakonferenzen sind über die vergangenen Jahrzehnte rasch gewachsen , mittlerweile ähneln sie einer großen Messe mit Eventcharakter. Nicht so die Artenschutzkonferenzen. Zwar schauen derzeit nur wenige Menschen auf Montreal – aber laut Beobachtern ist diese Aufmerksamkeit schon mehr als diese Treffen je hatten.

Auch in den Verhandlungen geht es so turbulent zu wie nie zuvor. Das ist zumindest ein Anzeichen dafür, dass es dieses Mal wirklich um etwas geht. Das Übereinkommen, was die Kehrtwende bei der Naturzerstörung einleiten soll, besteht aus 22 Zielen. Derzeit hat das Papier 21 Seiten. Einige der Ziele sind besonders heiße Eisen: So sollen etwa 30 Prozent der Landfläche und 30 Prozent der Meere unter Schutz gestellt werden.