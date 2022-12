Unterstützung für arme Staaten: Schwellen- und Entwicklungsländer hatten 100 Milliarden Dollar pro Jahr von den Industrieländern gefordert. Am Ende einigte man sich auf mindestens 20 Milliarden Dollar pro Jahr bis 2025 und bis 2030 auf mindestens 30 Milliarden. An der Summe gibt es Kritik. Die zugesagten 20 bis 30 Milliarden Dollar seien ein Witz, sagte etwa Georg Schwede von Campaign for Nature. Katar habe für die Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaft 200 Milliarden ausgegeben.