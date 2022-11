Liebe Leserin, lieber Leser,

ist es wirklich sinnvoll, dass alle Welt einmal im Jahr zu einer Klimakonferenz zusammenfindet, wenn der CO 2 -Ausstoß trotzdem weiter steigt? Diese Frage ist so alt wie das Format der COP, der sogenannten Conference of the Parties selbst. Ich würde sie immer mit einem klaren »Ja« beantworten. Pauschale Vorverurteilungen wie etwa jüngst durch Greta Thunberg, die behauptete, der jetzt am Sonntag startende Gipfel in Ägypten sei »Greenwashing«, halte ich für grundfalsch. Der Prozess der internationalen Klimadiplomatie ist zwar viel zu zäh, aber eine überzeugende Alternative dazu gibt es auch nicht.

Allerdings ist es ziemlich wahrscheinlich, dass das Treffen in diesem Jahr den Kritikerinnen und Kritikern neue Nahrung geben wird. Denn die Vorzeichen sind so schlecht, dass substanzielles Vorankommen während der COP27 in Scharm al-Scheich tatsächlich fraglich erscheint.

Im Mittelpunkt dürften dabei vor allem drei Knackpunkte stehen:

Das Geld

Die Industrienationen hatten schon vor Jahren zugesagt, ärmeren Staaten ab dem Jahr 2020 Klimahilfen im Umfang von jährlich 100 Milliarden Dollar zu gewähren. Allein: Das Geld kommt bis heute nicht in vollem Umfang an. Schon auf der letzten Klimakonferenz in Glasgow beklagten sich die Empfängerstaaten, dass rund 20 Milliarden Dollar zu wenig im Topf sind – das Problem besteht bis heute. Hinzu kommt nun, dass etwa Länder des Globalen Südens, die in vielen Fällen wenig bis nahezu nichts zur Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre beigetragen haben, schon heute am stärksten von den Folgen der Erderhitzung betroffen sind. Etwa durch zunehmende Extreme wie Dürre und Hitze. Sie fordern unter dem Begriff »Loss and Damage« einen Ausgleich von den Ländern, die historisch gesehen am meisten zum Klimawandel beigetragen haben, was vor allem auf westliche Industrieländer zutrifft. Nicht auszuschließen, dass es im Ägypten zum Showdown zwischen beiden Blöcken kommt, wenn es in der Finanzfrage wieder keine echte Bewegung gibt.

Der Krieg

Klimakonferenzen leben davon, dass die Staaten der Erde trotz Differenzen in verschiedenen Politikfeldern gewillt sind, gemeinsam an einer Lösung in der Klimafrage zu arbeiten. Durch den Angriff Russlands auf die Ukraine sind die Fronten zwischen dem Westen auf der einen und Russland sowie Russland freundlich gesinnten Staaten wie China auf der anderen Seite so verhärtet, dass auch die Klimakonferenz darunter leiden dürfte. Zudem sind die bilateralen Klimagespräche zwischen den USA und China weitgehend zum Erliegen gekommen. Die Gesprächsinitiative zwischen den zwei weltweit größten CO 2 -Emittenten war auf dem Gipfel von Glasgow noch als eine der wichtigsten Durchbrüche gefeiert worden.

Die Fossilen

Im internationalen Maßstab gehören die Staaten der EU traditionell zu den ambitionierten Verhandlungsteilnehmern auf Klimakonferenzen – und versuchen dort, auch andere Länder zu mehr Engagement beim Klimaschutz zu bewegen. Problematisch wird diese Rolle allerdings, wenn der Nimbus der vorbildlichen Klimaschützer leidet, wie das ist gerade etwa im Falle Deutschlands der Fall ist. Der Betrieb von Kohlekraftwerken steht hierzulande plötzlich wieder hoch im Kurs. Kanzler und Wirtschaftsminister verhandeln neue und teils langfristige Deals zur Lieferung von mehr Gas aus allen Teilen der Welt. Fossile Infrastruktur wie LNG-Terminals werden im Eilverfahren gebaut, der Benzinpreis wurde kurzfristig subventioniert und eine Abschwächung des Klimaschutzgesetzes steht im Raum . Wie will man angesichts dieser Entwicklung etwa Staaten in Afrika davon überzeugen, ihrerseits nicht in die verstärkte Förderung fossiler Energien einzusteigen?

Geplant sind etwa diese Projekte:

Das Central Africa Pipeline System (CAPS), ein 6500 Kilometer langes Öl- und Gasnetz, das quer durch den Kontinent reicht: vom Tschad bis nach Angola und dann gen Osten nach Ruanda.

Die 4000 Kilometer lange Trans-Sahara-Gas-Pipeline, die von Nigeria bis nach Algerien und dann nach Europa reichen soll. Die Pipeline war zwar schon länger geplant, soll nun aber in kurzer Zeit fertiggestellt werden.

Der französische Mineralölkonzern Total will gemeinsam mit Partnern ebenfalls eine Pipeline bauen, um die Ölreserven vom Albertsee durch Uganda und Tansania bis an die Küste des Indischen Ozeans zu transportieren. Entstehen soll die »East African Crude Oil Pipeline« (EACOP), die längste beheizte Rohölpipeline der Welt.

Leisten können wir uns als Weltgemeinschaft weitere klimaschädliche Energieprojekte nicht. Gerade hat die Uno erneut deutlich gemacht: Selbst mit den zuletzt angekündigten CO 2 -Einsparungen steuert der Planet auf eine Erwärmung von 2,4 bis 2,6 Grad bis Ende des Jahrhunderts zu. Viel mehr als die 1,5 oder zumindest deutlich unter zwei Grad, die sich die Welt auf dem Klimagipfel von Paris als maximales Limit gesetzt hatte.

Es bleibt zu hoffen, dass die Staaten trotz der düsteren Ausgangslage ein vollständiges Scheitern des Gipfels verhindern. Wir werden die Entwicklungen jedenfalls genau beobachten – die kommenden zwei Wochen über wird ein SPIEGEL-Team aus Ägypten berichten, mit tagesaktuellen Nachrichten, Analysen und Hintergründen. Über das Wochenende möchte ich Ihnen außerdem unseren großen Titelschwerpunkt empfehlen, die Beiträge habe ich Ihnen unten verlinkt.

