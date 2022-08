Liebe Leserin, lieber Leser,

erinnern Sie sich noch an Glasgow? Richtig, die 26. Uno-Klimakonferenz in Schottland. Gefühlt schon eine Ewigkeit her. Damals gab es wirklich vielversprechende Fortschritte im internationalen Klimaschutz. In der Abschlusserklärung sprachen sich die Staats- und Regierungschefs der rund 200 Staaten zum Beispiel erstmals für einen Abbau fossiler Subventionen aus. Auch die 2015 in Paris getroffene Verabredung, die Erderwärmung »möglichst« nicht über 1,5 Grad ansteigen zu lassen, wurde in Glasgow gestärkt. Man wolle für das Erreichen des Ziels die weltweiten Emissionen um 45 Prozent bis 2030 im Vergleich zu 2010 senken.

Ich weiß, was Sie jetzt denken. Glasgow ist über sieben Monate her. Seitdem haben wir in Europa Krieg, in Asien einen Fast-Krieg, und die Preise für fossile Rohstoffe sind explodiert. Die Welt steckt mittendrin in einer Energiekrise – und leider auch in einer Renaissance klimaschädlicher Energiequellen.

Das könnte sich nun auch auf die kommenden Uno-Klimaverhandlungen auswirken. Dann würde aus der Klimaschutzkonferenz zu einer »Klimasch(m)utzkonferenz«.

So könnte es kommen, wenn sich bewahrheitet, was einige Staats- und Regierungschefs afrikanischer Länder – mit Unterstützung ihrer europäischen Kollegen – vorhaben. Auf einem Treffen der Afrikanischen Union Mitte Juni verabschiedenden Energieminister der Länder ein internes Papier, das der Vorbereitung für die COP27 in Ägypten dient und dem SPIEGEL vorliegt.

Darin heißt es: »Kurz- bis mittelfristig werden fossile Brennstoffe, insbesondere Erdgas, eine entscheidende Rolle bei der Ausweitung des Zugangs zu moderner Energie spielen müssen.« Zwar erwähnt das Papier auch, dass auf der COP26 in Glasgow »Maßnahmen zum schrittweisen Ausstieg aus dem Kohle- und Erdölverbrauch gefordert« wurden. Doch »durch diese Maßnahmen befindet sich Afrika in einer benachteiligten Position«, so das geheime Papier. Afrika benötigt deshalb einen »Raum« um seine Energieproduktion zu entwickeln. Meint: fossile Energieprojekte jetzt, Klimaschutz später.

Fossiler Boom in Afrika: Ölbohrungen im größten Moor der Welt und 4000 Kilometer lange Pipelines

Das Papier der afrikanischen Minister klingt wie eine »Jetzt sind wir dran«-Argumentation, wie sie regelmäßig von Schwellenländern wie Indien vorgebracht wird: Die Industrieländer haben die Atmosphäre bereits 150 Jahre lang verschmutzt. Jetzt haben andere mal ein Recht auf Entwicklung.