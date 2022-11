Auch in Deutschland sind wir keineswegs isoliert von den weltweiten Veränderungen. Erinnern wir uns: In der Dürre- und Brandkatastrophe im Sommer 2010 hatte Russland den Export von Getreide wegen der Ernteausfälle eingestellt, was die Preise in Nordafrika massiv in die Höhe trieb und damit zum Arabischen Frühling beigetragen hat, der sich auch an hohen Brotpreisen entzündete. Auch die Massenproteste in Syrien, die im März 2011 begannen, folgten auf die schlimmste Dürre dort in der mehr als hundertjährigen Geschichte der Wetteraufzeichnungen . Die Auswirkungen auch auf die deutsche Politik kennen wir.

Dennoch viele Zeichen der Hoffnung

Doch es gibt auch hoffnungsvolle Zeichen im gesellschaftlichen Diskurs ebenso wie im Energiesektor. In den letzten Jahren sind Klimaleugner wie Donald Trump in den USA, Scott Morrison in Australien und zuletzt Jair Bolsonaro in Brasilien abgewählt worden. Auch die letzte Bundestagswahl wäre ohne Klimakrise mit ihren zunehmend schlimmen Auswirkungen (wie der Flutkatastrophe im Ahrtal) und ohne das klima- und energiepolitische Versagen der vorherigen Regierung wohl anders ausgegangen.

US-Präsident Joe Biden hat mit dem Inflation Reduction Act riesige Klimaschutzinvestitionen angestoßen (bis zu 1700 Milliarden Dollar in den kommenden zehn Jahren ). China investiert ebenso massiv und baut allein in diesem Jahr mehr Fotovoltaik zu, als Deutschland insgesamt hat. Europa muss aufpassen, bei den wichtigen Zukunftsmärkten nicht abgehängt zu werden.

Und erstmals in ihrer Geschichte erwartet die Internationale Energieagentur IEA in allen Szenarien ihres jährlichen World Energy Outlook , dass in spätestens fünf Jahren ein Rückgang der Nutzung fossiler Energien beginnt. Nach IEA-Einschätzung beschleunigt die russische Invasion in der Ukraine das Ende der fossilen Energie sogar. Denn im berühmten »Trilemma« zwischen Energiesicherheit, Kosten und Nachhaltigkeit sind die Erneuerbaren inzwischen die Lösung für alle drei Dimensionen.

Der bei AfD-Anhängern beliebten These, die Energiewende sei schuld an Energieknappheit und hohen Preisen, erteilt IEA-Chef Fatih Birol eine klare Absage: »Das ist einfach unwahr.«

Die Energiewende ist nicht mehr die Alternative, sondern das Standardszenario. Wind- und Sonnenstrom wachsen exponentiell und haben weltweit die Erzeugung von Atomstrom bereits überholt, und sie werden innert zehn Jahren auch die Stromerzeugung aus Kohle überholen. Wir erleben gerade eine Zeitenwende in der Energieversorgung der Menschheit, das Verbrennungszeitalter geht zu Ende.