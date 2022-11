In Ostafrika ist ein europäischer Konzern gerade dabei, sich vor den Augen der Weltöffentlichkeit an eben jener Weltöffentlichkeit zu versündigen. Die sogenannte EACOP-Pipeline soll Öl aus dem Boden unter dem Albert-See in Uganda bis an die Küste von Tansania transportieren. An dem Projekt ist alles schlecht: Es geht um ein neues Ölvorkommen, und wir dürfen definitiv keine neuen Ölvorkommen mehr erschließen, wenn wir nicht in den Abgrund stürzen wollen. Es liegt zudem in einem für die Biodiversität extrem wichtigen Nationalpark, und die Pipeline müsste ständig beheizt werden, damit das Öl ausreichend flüssig bleibt – auf einer Länge von 1444 Kilometern .

Ein aberwitziger Gedanke, ein aberwitziges Projekt, aber auch ein Symptom: für die irrsinnige Blindheit der Welt vor dem Schaden, den weitere fossile Rohstoffförderung unweigerlich anrichten wird. »Diejenigen mit Interessen im Bereich fossiler Brennstoffe müssen weniger Zeit investieren, ein PR-Desaster zu verhindern – und mehr damit, ein planetares zu verhindern«, hat Uno-Generalsekretär António Guterres kürzlich gesagt . Die Konzerne und Investoren werden das nicht freiwillig tun.

Die Fossilkonzerne, auch aus Europa stammende, und ihre Geldgeber verhalten sich weiterhin wie rücksichtslose Psychopathen, denen das unermessliche Leid und die globale Instabilität, die sie auslösen, völlig gleichgültig scheint. Weitere fossile Exploration bringt die Menschheit dem Untergang der Zivilisation in wachsendem Tempo näher.