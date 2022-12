Der Anfang Dezember veröffentlichten Untersuchung zufolge war Omikron schrittweise über mehrere Monate in verschiedenen Ländern Afrikas entstanden. »Nach neuesten Erkenntnissen sind Teile der in der Studie gemachten Aussagen wegen Verunreinigungen in Untersuchungsproben nicht mehr ohne begründete Zweifel belegbar«, teilte die Charité mit. Bereits kurz nach Veröffentlichung hätten andere Fachleute Zweifel an den Genomsequenzen erhoben. In einer daraufhin erfolgten Nachanalyse von Restproben seien Verunreinigungen festgestellt worden.