Wissenschaftler über den Sinn des Boosterns »Die Immunisierung ist nach der zweiten Impfung nicht vollständig«

In Israel verfällt der Impfstatus nach sechs Monaten, Österreich verfährt ähnlich. Forscher Carsten Watzl erklärt, ob so eine Regelung auch in Deutschland sinnvoll wäre – und wer davon betroffen ist.