Corona in Deutschland Fast 8700 Neuinfektionen gemeldet – Inzidenz steigt auf 72,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist laut Robert Koch-Institut am fünften Tag in Folge gestiegen. Und: RKI-Chef Lothar Wieler rechnet mit noch höheren Infektionszahlen nach den Herbstferien.