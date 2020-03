Christian Drosten zur Corona-Pandemie Virologe liefert erste Erklärungen zu niedrigen Todeszahlen in Deutschland

Gemeinsam mit Forschungsministerin Karliczek hat sich der Direktor des Instituts für Virologie an der Charité, Christian Drosten, zur vergleichsweise geringen Sterberate an Corona in Deutschland geäußert - und ein neues Forschungsnetzwerk vorgestellt.