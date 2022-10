Impfgegner und Querdenker erzählen einander gegenseitig im Moment voller Begeisterung, sie hätten jetzt doch eindeutig Recht behalten. Das exakte Gegenteil ist der Fall: Sie liegen nachweislich absolut falsch. Viele von ihnen werden das mit ihrer Gesundheit bezahlen, andere mit ihrem Leben. Und der Rest der Gesellschaft mit überfüllten Intensivstationen, überlastetem Klinikpersonal und der Vielzahl von Einschränkungen – und der ständigen, aggressiven Ignoranz, die einem aus dieser Szene weiterhin entgegenschallt. In diesem Zusammenhang übrigens interessant: Die gleichen Leute, die kürzlich noch Anti-Coronamaßnahmen-Autokorsos veranstalteten, veranstalten jetzt Pro-Putin-Autokorsos .

Das ist nicht attraktiv

Es bleibt aber eben dabei, auch wenn es nervt: Es empfiehlt sich weiterhin sehr, sich am besten gar nicht mit Covid-19 zu infizieren, denn jede Infektion birgt ein Long-Covid-Risiko. Folgerichtig fordert der deutsche Ärzteverband schon jetzt eine FFP2-Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und »öffentlich zugänglichen Innenräumen«. Gesundheitsminister Karl Lauterbacht, der viele mittlerweile fast ebenso sehr nervt wie die Pandemie selbst, hat Recht, wenn er sagt: »Ich glaube, es ist eine Fehlannahme zu glauben, dass die jetzt beginnende Herbst- und Winterwelle sich von alleine begrenzt.« Die Masken werden zurück in unseren Alltag kommen, so unerfreulich das ist. Eine Maske ist immer noch weit weniger unangenehm als womöglich lebenslange, quälende Spätfolgen einer Infektion.

Deshalb empfiehlt sich außerdem, einen möglichst aktuellen Impfstatus zu haben. Die neuen, auf die aktuellen Varianten abgestimmten Impfstoffe sind in ausreichender Menge verfügbar – wer die Aussicht auf Konzentrationsstörungen, Muskel-, Gelenk- und Gliederschmerzen, Mattigkeit und Atemnot nicht attraktiv findet, sollte also möglichst bald zum Boostern. Und wer noch gar nicht geimpft ist, sollte sich vor Augen führen, was auf dem Spiel steht: Ein Leben mit Long Covid ist keine attraktive Aussicht.