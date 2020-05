Corona-Verschwörungstheorien Detlef, Ken und Attila wissen Genaueres

Eine Kolumne von Christian Stöcker

Eine Kolumne von Christian Stöcker

In den sozialen Medien und mittlerweile auch auf der Straße formiert sich in Sachen Corona gerade eine Allianz des Schwachsinns. In Teilen gewaltbereit. C-Prominente mit Sehnsucht nach Aufmerksamkeit machen mit.