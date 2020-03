Audiostory Icon: Spiegel Plus Wie man es schafft, in Italien nicht verrückt zu werden

Eine Reise nach Mailand in Zeiten des Coronavirus ist eine Reise in die Stille - und eine Zeitreise. Hier ist zu besichtigen, was dem Rest Europas blühen kann. Hören Sie hier die Geschichte (19:51 Minuten).

Aus Mailand berichtet Juan Moreno