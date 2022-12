Am Mittwoch wurden etwa 3000 neue Infektionsfälle in China bekannt gegeben und den zweiten Tag in Folge niemand, der dem Virus zum Opfer gefallen sein soll. Ein chinesischer Gesundheitsbeamter hatte erklärt, das Land zähle bei der offiziellen Covid-19-Todesrate nur Todesfälle durch Lungenentzündung oder Atemwegsversagen. Anders als in anderen Ländern fließen Tote mit Vorerkrankungen nicht in die offiziellen Statistiken ein.

Biontechs Omikron-Impfstoff in Hongkong zugelassen

Unterdessen ist der Omikron-Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und ihres chinesischen Partners Fosun Pharma in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong regulär zugelassen worden. Damit sei das Mittel Comirnaty der erste und einzige Impfstoff, der eine Genehmigung für Booster-Impfungen in Hongkong habe, teilte das Unternehmen am Freitag mit.