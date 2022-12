Kritik der Weltgesundheitsorganisation

Sowohl Menschen, die unmittelbar an der Erkrankung verstorben sind (»gestorben an«), als auch Personen mit Vorerkrankungen, die mit Sars-CoV-2 infiziert waren und bei denen sich nicht abschließend nachweisen lässt, was die Todesursache war (»gestorben mit«), werden laut dem Robert Koch-Institut derzeit erfasst .

Die WHO hat die Zählweise der Chinesen kritisiert. Die Definition der Covid-19-Todesfälle sei zu eng gefasst, so der Leiter der WHO-Notfallabteilung. »Menschen, die an Covid sterben, sterben angesichts der Schwere der Infektion an einem Versagen vieler verschiedener Organsysteme«, sagte Ryan am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. »Wenn man also die Todesdiagnose auf Personen mit einem positiven Coronatest und Atemwegsversagen beschränkt, unterschätzt man die tatsächliche Zahl der Todesfälle stark«, sagte Michael Ryan.