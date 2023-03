Skandinavische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben nach eigenen Angaben den ältesten bekannten Hinweis auf den Glauben an Odin identifiziert. Das Forschungsteam teilte am Mittwoch mit, eine 2020 in Westdänemark ausgegrabene Goldscheibe aus der späten Eisenzeit trage eine Inschrift mit Bezug auf den nordischen Gott.