Zu allem Überfluss erschien diese Woche eine Datenauswertung der Denkfabrik Agora Energiewende , nach der Wärmepumpen auch in vielen bestehenden Gebäuden effizient Wärme erzeugen könnten. In dem Papier soll mit dem Argument aufgeräumt werden, dass für eine Wärmepumpe ein bestimmtes Sanierungsniveau oder eine Fußbodenheizung notwendig ist. Die Autoren sind damit ganz auf Kurs der Bundesregierung, die vor allem mit Wärmepumpen im Gebäudesektor ihre Klimaziele erreichen will.

Doch in der Praxis ist die Sache komplizierter als auf dem Papier. Ein wichtiger Punkt: Die Kosten einer Wärmepumpe, die sich schnell auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Besonders Bohrungen, um an die Erdwärme zu kommen, treiben den Preis in die Höhe. Da hilft es nur bedingt, dass die Bundesregierung pro Wärmepumpenprojekt rund 25 Prozent der Kosten gewissermaßen hinzupumpt.