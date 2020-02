Liebe Leserin, lieber Leser,

am Sonntag wird in meiner Heimatstadt Hamburg eine neue Bürgerschaft gewählt. Auch ich habe mich über das Internet darüber informiert, wofür die Parteien eintreten und welche Kandidaten zur Wahl stehen. Das Netz bietet die Möglichkeit, mit Politikern in direkten Austausch zu treten. Zugleich erlaubt es Parteien, ihre Botschaften ohne Umwege an die Wähler zu vermitteln.