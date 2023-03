Oder Sie glauben dem Chef von Audi. Der hat dem SPIEGEL gerade gesagt: »In der politischen Diskussion sehen wir das Risiko, dass der klare Beschluss der EU zum Verbrenner-Ausstieg 2035 wieder infrage gestellt wird. Das birgt die Gefahr einer Hängepartie, und die wäre für die Autoindustrie fatal.« Stichwort Planungssicherheit.

Das Geld muss die Richtung ändern, und zwar schnell

Das ist der entscheidende Punkt: Die Umstellung der europäischen Mobilität ist eine große Aufgabe, die es erfordert, dass gewaltige Kapitalströme ihre Richtung ändern und jede Menge neue Infrastruktur entsteht, man sich auf Standards verständigt und so weiter. Da hilft es, wenn man wirklich sicher sein kann, dass sich alle einig sind und das Gleiche tun. Und es schadet, wenn man parallele Infrastrukturen plant – zumal, wenn diese für jeden Laien erkennbar widersinnig sind.

Denn das, was Wissing und sein Parteichef Christian Lindner jetzt wollen, ist einfach nicht umsetzbar: Ja, man kann Motoren bauen, die nur mit E-Fuels und nicht mit CO₂-Sprit aus Rohöl fahren, wie Wissing und Lindner das auch nach 2035 noch wollen (ohne zu sagen, wer diese Autos eigentlich bauen soll). Dann kann man diese speziellen E-Fuels aber nicht mehr in klassische Verbrennungsmotoren füllen . Und wenn es diese Extrasorten nicht gäbe – wer sollte dann bitte kontrollieren, wer was tankt und verbrennt?

Jeder Diesel von heute könnte auch jetzt schon verfügbaren E-Diesel verbrennen. Will die FDP also künftig E-Fuel-Sorten für alte Verbrenner, E-Fuel-Sorten für neue Verbrenner (nach 2035 gebaut) und zusätzlich eine nagelneue Ladeinfrastruktur für E-Autos?

Ist Porsche schuld?

Warum also werfen Wissing und Christian Lindner jetzt lauter Nebelkerzen? Es ist viel darüber spekuliert worden, dass das mit Porsche zu tun haben könnte, denn der heutige VW-Chef Oliver Blume, der bis letzten Herbst nur Porsche-Chef war, hatte offenbar während der Koalitionsverhandlungen engen Kontakt zu FDP-Chef Lindner. Und Porsche ist in Chile an einer Fabrik für E-Fuels beteiligt. Die wird aber, das hat Stefan Hajek von der »Wirtschaftswoche« diese Woche auf Twitter vorgerechnet , selbst, wenn sie wie geplant ihren Output um den Faktor 4230 (!) steigert, nur genug E-Fuels für ein Zehntausendstel (!) der europäischen PKW-Flotte herstellen. Hajek kommentiert das Verhalten der FDP so: »Teile der einstigen Wirtschaftspartei haben offenbar das Rechnen verlernt.«