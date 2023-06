Auch der steigende Cannabis-Konsum wird in dem Bericht thematisiert: Demnach sei Cannabis weltweit für einen wesentlichen Teil der drogenbedingten Schäden verantwortlich – was auch an der sehr großen Zahl der Konsumenten liege. Im Jahr 2021 berichteten etwa 46 Prozent der einzelnen Länder, dass Cannabis mit dem Großteil der Drogenkonsumstörungen in Verbindung stehe.