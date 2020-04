Liebe Leserin, lieber Leser,

ich mag mein Büro im SPIEGEL-Gebäude, aber der Ausblick aus meinem Homeoffice ist ungleich schöner. Wenn ich meinen Kopf nach links drehe, schaue ich nicht auf die Gleisanlagen des Hamburger Hauptbahnhofs, sondern in unseren kleinen Garten. Dort blühen die Tulpen, flitzt ein fleißiges Eichhörnchen ständig durch einen Haselnussbaum, baden fette Amseln in einer kleinen Vogeltränke. Ich bin dankbar dafür, im Grünen wohnen zu können, gerade in diesen Zeiten.