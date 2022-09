Die Idee, dass in der Politik sowieso alle ständig lügen, erinnert an eine Propagandastrategie aus Sowjetzeiten: Sorge dafür, dass die Menschen an allem Zweifeln. Lasse die Lage so unübersichtlich erscheinen, dass das Publikum das Gefühl bekommt, »ohnehin nichts mehr glauben zu können«.

Flood the zone with shit

Trumps früherer Kommunikationsstratege Steve Bannon hat diese Strategie jüngst neu interpretiert: Flood the zone with shit. Einfach so viel Blödsinn in die Welt pusten, so viele konkurrierende Narrative, Lügen, sich widersprechende Behauptungen, dass die Wahrheit selbst irgendwann auch nur wie eine von vielen Versionen der Realität erscheint.