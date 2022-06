Botschaften aus der Kategorie 3 verteilt Putin im Moment viele, und da sollte man genau zuhören. Das trifft nicht zuletzt auf die ehemaligen Sowjetrepubliken zu, in denen sich derzeit die Angst breitmacht.

Als Putin sich gerade in pompösem Setting mit den Staatschefs seiner letzten verbliebenen Vasallen traf , im Alexandersaal des Großen Kremlpalasts, da waren die fünf Herren aus Belarus, Armenien, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan bestimmt ziemlich nervös. Denn sie wissen, was der Herrscher des Kreml in Wahrheit von ihrer Autonomie hält: Sie ist nur geborgt, findet Putin, der Selbsternannte Erneuerer des russischen Großreichs.

»Wir müssen die Phobien der Vergangenheit überwinden, die Angst vor einem Wiedererstehen der Sowjetunion und des sowjetischen Imperiums«, hat Putin vor zwei Jahren schon einmal gesagt, »das Verständnis, dass die Vereinigung zum Nutzen aller ist, wird sich unausweichlich Bahn brechen«.

Daran hat der erfahrene Russlandexperte Christian Neef eben im SPIEGEL erinnert . Neef deutet diese Worte aus der Perspektive der ehemaligen Sowjetrepubliken so: »Seit Putins Einfall in die Ukraine weiß selbst der letzte der Moskauer Satelliten, was dieser Hinweis zu bedeuten hat: Niemand ist mehr vor dem russischen Expansionsdrang sicher.«

Die fünf Staatschefs, die nun – natürlich mit viel Abstand! – mit Putin an einem Tisch sitzen durften, vertreten die Mitgliedstaaten der sogenannten Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS). Das ist gewissermaßen der klägliche Rest des Warschauer Pakts. Die übrigen ehemaligen Sowjetrepubliken und der Rest der Warschauer-Pakt-Staaten haben sich bekanntlich längst von Russland entfernt, einige sind der Nato beigetreten. Es ist völlig klar, dass Putin es als seine historische Mission betrachtet, diese »Tragödie«, wie er das einmal genannt hat , rückgängig zu machen: »Das, was wir uns in 1000 Jahren erarbeitet haben, war zu einem bedeutenden Teil verloren.«