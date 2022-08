Vor diesem Hintergrund ist das in den USA am Freitag verabschiedete Klimagesetz der Regierung Biden, erbittert bekämpft von den Republikanern, tatsächlich ein Hoffnungsschimmer. Ein bald achtzigjähriger Präsident, der seit Jahrzehnten zu der politischen Klasse gehört, die das gegenwärtige Unheil maßgeblich zu verantworten hat, hat es geschafft, etwas zu bewegen. Das Gesetz ist zumindest ein – Hunderte Milliarden Dollar schwerer – Lichtblick. Es enthält aber auch alle möglichen Zugeständnisse an die Fossilbranchen, dank dem mit Kohle reich gewordenen Senator Joe Manchin. Und weiterhin keine Steuer und keinen Preis für CO₂.

Apokalyptischer Todeskult

Dennoch wird es, da sind sich viele Fachleute einig, hoffentlich eine Bewegung in diversen Märkten auslösen, hin zu erneuerbaren Energien, hin zu Elektroautos und besser gedämmten Gebäuden. Das wiederum könnte einen verstärkten Wettbewerb mit China auslösen, das derzeit in Sachen Ausbau erneuerbarer Energien einen einsamen Weltrekord hält. Vor allem aber ist es ein Signal: Dass die USA, zumindest solange der apokalyptische Todeskult namens Republikaner nicht wieder an die Macht gelangt, die Klimakrise als reale, drängende Bedrohung anerkennen.

All das aber ändert nichts daran, dass die ruhigen Zeiten des Holozäns erst einmal vorbei sind. Das Leben auf dem Planeten Erde wird in den kommenden Jahrzehnten immer unberechenbarer, gefährlicher, extremer. Es wäre schön, wenn das auch Politiker wie der Bundeskanzler, der Finanz- und der Verkehrsminister endlich wirklich begreifen würden. Inkrementelles Regieren mit möglichst wenig Abweichung vom Status quo ist in einer Zeit gewaltiger Umbrüche ein miserables Rezept.