DWS-Skandal und Nachhaltigkeitsziele Wie wir den Kollaps herbeiwirtschaften

»Globales Kollapsszenario« und kollektive Blindheit

Jede Tonne CO₂, die ausgegraben oder aus dem Boden gepumpt wird, ist eine zu viel. Wir steuern im Moment auf Bedingungen zu, die einen globalen gesellschaftlichen Kollaps zu einer realen Möglichkeit werden lassen. Das sage nicht ich, das sagt die für globale Risiken zuständige Uno-Behörde UNDRR.

Die Buchstaben DRR stehen für »Desaster Risk Reduction«. Unglücklicherweise erzeugt die Menschheit aber derzeit immer noch mehr Risiken, statt die lange bekannten endlich zu reduzieren, wie schon in der Einleitung des Berichts zu lesen ist. In der medialen Berichterstattung ist der Bericht von Ende Mai fast vollständig untergegangen, was sicher mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat. Trotzdem ist es ein Symptom für unsere kollektive Blindheit hinsichtlich der größten Bedrohungen überhaupt. Darin heißt es, die Tatsache, dass wir schon diverse sogenannte planetare Grenzen überschritten haben, weise auf eine »gefährliche Tendenz« hin: Die Welt bewege sich »auf ein globales Kollapsszenario« zu. Damit ist explizit auch der Zusammenbruch von staatlicher, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher Ordnung gemeint.

US-Klimabotschafter John Kerry hat die Tatenlosigkeit der Weltgemeinschaft schon einmal einen »globalen Selbstmordpakt« genannt .

Kurz: Die Zeit drängt unheimlich, und an vielen Fronten gleichzeitig. Aktivistinnen und Aktivisten, die zur Eile antreiben, haben recht. Politik und Wirtschaft aber trödeln, verzögern und zerstören weiterhin. Sie machen sich schuldig, an der jungen Generation und an allen nachfolgenden Generationen. So ist die Faktenlage. Die Leute, die heute abwiegeln, werden überrascht tun, wenn es dann knallt.