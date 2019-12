meine ersten großen Reisen entführten mich an die entlegensten Orte, mit Amundsen zum Südpol, mit Armstrong auf den Mond. Nach der Schule aufs Rad gesprungen, zehn Minuten später war ich da - im Lesesaal der Stadtbibliothek in Hannover mit ihrem weithin sichtbaren Bücherturm aus rotem Backstein, der signalisierte: Hier gibt es Proviant für Kopfreisen.

Die Stadtbibliothek gibt es immer noch, aber immer mehr Nutzer müssen heute gar nicht mehr hinradeln, denn sie leihen sich einfach ihre E-Books per Handy. Dagegen wehren sich nun einige Verlagslobbyisten. Sie wollen nicht, dass E-Books wie Papierbücher behandelt werden und wollen ein Vetorecht gegen ihren Verleih. Zudem warnen sie vor Wettbewerbsverzerrung und gesetzlicher Zwangsregelung. Nun muss die Politik entscheiden.

Dabei hat der Europäische Gerichtshof schon 2016 geurteilt, dass der Verleih von E-Books rechtens ist, vorausgesetzt, die Bibliotheken bezahlen eine faire Lizenz und verleihen es zu jedem Zeitpunkt nur an einen Nutzer ("one copy - one user"). Genau das tun die öffentlichen Bibliotheken längst. Jährlich zahlen sie für Bücher und Lizenzen rund 112 Millionen Euro.

Doch einigen Lobbyisten ist das nicht genug. Der Börsenverband des Deutschen Buchhandels (BDB) hat Ende November eine Studie vorgelegt, die angeblich belegt, wie sehr der Verleih von E-Books dem Buchmarkt schadet. Die Erhebung zeigt: Rund 1,9 Millionen Menschen nutzen den Verleih von E-Books, verglichen mit über 27 Millionen Buchkäufern. Stein des Anstoßes: Wer E-Books ausleiht, ist "überdurchschnittlich gut situiert und gebildet". Ist das nicht unfair? Der Börsenverein schimpft: "Die Anleihe schmälert die Kaufbereitschaft buchaffiner und kaufkraftstarker Zielgruppen am Buchmarkt."

Westend61/ picture alliance

Aber ist das wirklich so? Hier lohnt sich ein zweiter Blick. Die Studie lässt auch den genau umgekehrten Schluss zu: Wer Digitalbücher ausleiht, kauft fast doppelt so viele E-Books wie der Durchschnitt: 15,9 pro Jahr. Teils verachtfachte sich sogar parallel zum Onlineverleih auch der E-Book-Verkauf, das zumindest ergab in den USA die sogenannte Panorama-Studie. Bücher bilden - und Bibliotheken bilden Buchkunden aus.

Dass dabei die digitalen Leseratten über mehr Bildung und Geld verfügen als der Rest, sollte nicht für eine Neiddebatte missbraucht werden. Lesen macht eben klug. Genau das spricht aber nicht gegen den E-Book-Verleih, sondern für ihn. Es sollte Ansporn sein, die Bildungsangebote der Bibliotheken auszuweiten, damit auch ärmere, bildungsferne Leser besser erreicht werden.

Fast 20 Prozent der getesteten Teenager können kaum lesen, das hat die aktuelle Pisa-Studie gerade ergeben. Wer aus ärmlichen Verhältnissen kommt oder aus einer Einwandererfamilie, hat besonders schlechte Karten. Bibliotheken können da Abhilfe schaffen und dazu gehören selbstverständlich Leihbücher, die man am Handy lesen kann. Bislang verzögern und beschränken einige Verlage den Onlineverleih. Und schaden sich damit selbst. Der Verleih von E-Books ist keine Marktverzerrung, sondern Marktermöglichung. Denn er verschafft mehr Menschen Zugang zum Arbeits- und Bildungsmarkt. Und vergrößert den potenziellen Kundenstamm für Buchhändler.

Ich jedenfalls hätte es mir als Schüler nicht träumen lassen, dass ich später einmal meine Weltreisen im Kopf einfach per Handy antreten könnte. Dieser Fortschritt sollte nicht Anlass für Streit und Neid sein. Sondern zum Feiern. Und Schmökern.

Herzlich

Ihr Hilmar Schmundt

Abstract

Meine Leseempfehlungen dieser Woche

Quiz

Benjamin Franklin war Autor und Drucker. Lehnte er Leihbibliotheken ab, weil sie den Buchverkauf untergraben? Fand er sie okay, solange sie über Blitzableiter verfügen? Gründete er selbst eine?

Was treibt der Sprosser, ein Verwandter der Nachtigall, eigentlich so im Winter? Hält er den Schnabel und schont er seine Kehle für die Balzzeit? Summt er leise seine Standardmelodien vor sich hin? Übt er eine Vielzahl neuer Phrasen für die nächste Saison?

Wie viele Menschen kaufen ihren Weihnachtsbaum online? Rund zehn Prozent der Deutschen? Niemand, weil das feuerpolizeilich verboten ist? Rund ein halbes Prozent, bezahlt wird meist mit der Kryptowährung Xmascoin?

* Die Antworten finden Sie ganz unten im Newsletter

Bild der Woche

blickwinkel/ imago images

Nordlichter tanzen über Norwegen, verursacht durch den "Sonnenwind" genannten Teilchenstrom, wenn dieser auf die Erde trifft. Wie die Raumsonde "Parker Solar Probe" herausgefunden hat, werden die von der Sonne ausgespuckten Partikel durch Magnetfelder auf extrem hohe Geschwindigkeiten beschleunigt. Der Roboter hat sich der Sonne so weit genähert wie kein irdischer Flugkörper zuvor. Die Raumsonde "New Horizons" wiederum hat weit draußen im All gemessen, wie interstellare Materie den Sonnenwind abbremst.

Fußnote

1.000.000 Jahre immer wieder Dauerregen, vielleicht sogar zwei Millionen Jahre - so lange dauerte eine Feuchtphase vor rund 232 Millionen Jahren. Das vermuten Paläontologen wie Paul Wignall von der britischen Leeds University. Die nicht enden wollende Regenzeit, die sich an Gesteinen nachweisen lässt, folgte auf eine lange Dürreperiode. Der Klimaumschwung erleichterte womöglich den Aufstieg der Dinosaurier zur dominanten Lebensform an Land.

* Quiz-Antworten: Benjamin Franklin gründete 1731 in Philadelphia die "Library Company", eine der ersten Leihbibliotheken, mit anfänglich 50 Mitgliedern. / Der Sprosser (Luscinia luscinia) übt während der Überwinterung in Afrika gern neue Gesangsphrasen ein, hat das Team um Abel Souriau festgestellt. / Jeder zehnte Bundesbürger kauft seinen Weihnachtsbaum im Netz (laut einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom unter 1003 Bundesbürgern ab 16 Jahren).