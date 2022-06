Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn künftig der Familien-SUV mit emissionsfreiem Treibstoff betankt wird, wieso nicht reinen Gewissens über die Autobahn brettern? Warum kommt die EU auf die Idee, den Verbrennungsmotor verbieten zu wollen, statt Menschen die Wahlfreiheit zwischen nachhaltigem Treibstoff im Verbrenner und E-Auto zu lassen? Technologieoffenheit ist das Stichwort – und wer kann schon etwas gegen mehr Freiheit haben?

Bis 2035 strebt Ursula von der Leyen das Aus für das fossile Auto an. Ab dem Jahr sollen Neuwagen keine Kohlendioxidemissionen mehr ausstoßen dürfen, so die EU-Kommissionschefin vergangene Woche. Bereits bis 2030 müssen die Autobauer den CO 2 -Ausstoß von Fahrzeugen im europaweiten Flottenschnitt demnach von heute 95 Gramm CO₂/Kilometer um 55 Prozent senken. Auf konventionellen Kraftstoff soll zudem künftig ein CO2-Preisaufschlag erhoben werden.

Am Dienstag dieser Woche dann kam von FDP Parteichef und Finanzminister Christian Lindner ungewöhnlich deutlicher Widerspruch zu dem Vorhaben. Man trage das »De-facto-Verbot des Verbrennungsmotors« nicht mit und halte – Achtung – die »Technologieoffenheit« für einen wesentlichen Bestandteil der Marktwirtschaft. Offenbar stört sich die FDP vor allem an dem Ausschluss von E-Fuels, der letzten Hoffnung für röhrende Sportwagen, die dem Klischee nach vor allem von der FDP-Klientel gerne gefahren werden. Nun heißt es, es werde koalitionsintern nach einer Lösung gesucht.

Mangelware Ökostrom

Es stimmt schon: Ob eine Fahrt im mit Ökostrom beladenen Elektroauto oder klimaneutralen E-Fuels zurückgelegt wird, macht für die Treibhausgasbilanz der Strecke kaum einen Unterschied. Ein echtes Argument für den Erhalt der Verbrennertechnologie sind synthetische Kraftstoffe aber nicht, denn die Probleme liegen woanders.

Eines ist beim großen Projekt Klimaschutz in allen Bereichen Mangelware und wird es auch noch eine Weile bleiben: erneuerbare Energie. Sogar im Stromsektor, in dem die Energiewende vor mehr als 20 Jahren ihren Anfang nahm, stammen erst etwas mehr als 40 Prozent aus regenerativen Quellen, der wichtigste Energieträger in Deutschland ist weiterhin die Kohle, der Anteil von Ökoenergien beim Heizen lag zuletzt bei unter 20 Prozent, auch bei der Umstellung energieintensiver Produktion in der Industrie auf nachhaltige Quellen liegt der größte Teil des Weges noch vor uns.

Die Menge an Windrädern und Fotovoltaikanlagen, die für die Dekarbonisierung all dieser Bereiche aufgestellt werden müssen, ist riesig. Das knappe Gut Ökostrom sollte man also möglichst effizient einsetzen. E-Fuels schneiden da aber besonders schlecht ab.

Schon deren Produktion ist äußerst energieintensiv, weil sie durch den Zwischenschritt der Wasserstoffproduktion große Mengen Ökostrom verschlingt. Laut Volkswagen haben die Kraftstoffe unter dem Strich einen Wirkungsgrad von gerade einmal 10 bis 15 Prozent. Die übrige wertvolle Energie geht verloren. Batterieelektrische Autos setzen demzufolge dagegen 80 bis 90 Prozent der Ausgangsenergie in Bewegungsenergie um.

Eigene Windräder im Garten für den Fahrspaß?

Kein Wunder, dass viele große Autohersteller teils schon ganz ohne gesetzliche Regelungen den Ausstieg aus dem Verbrennunsgsmotor verkündet haben, für die postfossile Welt setzen sie fast ausschließlich auf E-Autos. E-Fuels könnten hingegen bei Sonderfahrzeugen von Feuerwehr, Rettungskräften und in der Luftfahrt eine Zukunft haben, denn in den Bereichen ist eine Elektrifizierung deutlich schwieriger.

Pure Verschwendung und schlicht irrational wäre es, kostbaren Ökostrom massenweise in normalen Pkws zu verheizen, wenn eine erheblich sparsamere Variante zur Verfügung steht.

Wenn Fans von E-Fuels also weiter unbeirrt anführen, diese seien genauso klimaneutral im Verbrauch wie nachhaltig geladene E-Autos, beantworten sie nicht die Frage wo die für den Verbrenner-Fahrspaß zusätzlich benötigten Windparks stehen sollen, für die jetzt schon konfliktträchtig nach Flächen gesucht wird.

Wer weiterhin die Technologieoffenheit hochhält, sollte freiwillig den Vorgarten für Windräder freigeben.

