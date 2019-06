was vermuten Sie, geben Menschen eher einen gefundenen Geldbeutel mit 9 Euro an seinen Besitzer zurück oder einen mit 63 Euro? Als Forscher jetzt solch ein Experiment machten, in den USA, Polen und Großbritannien, und mit jeweils Hunderten Portemonnaies, kam etwas Erstaunliches heraus: Je mehr Geld im Beutel steckte, desto ehrlicher waren die Menschen.

Spannender als das Ergebnis selbst finde ich die Frage, warum es uns so überrascht. Ich glaube, dahinter steckt ein psychologischer Mechanismus, der sich nicht nur bei Fundsachen offenbart, sondern auch in der Berufswelt und bei politischen Debatten. Wenn es um Vertrauen geht, handeln wir mitunter mit zweierlei Maß. Selbst glauben wir an einen inneren Kompass, der uns gewissenhaft und ehrlich leitet. Anderen unterstellen wir gern das Gegenteil: dass sie jede Gelegenheit nutzen, zu schummeln, zu lügen, zu betrügen.

Wir kennen das von der Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen: Kaum jemand wurde ernsthaft von sich behaupten, dass er das Geld einsackt und nur noch vor Netflix-Serien chillen will. Die Gegner eines Grundeinkommens fuhren aber genau diese Sorge als Argument an. Oder denken Sie an die Arbeit: Von uns selbst wissen wir, dass wir auch ohne Aufsicht meistens fleißig sind. Die Kollegen jedoch verdächtigen wir, dass sie den Vormittag bei Facebook verbringen.

Die Wahrheit liegt, wie so oft, zwischen den Extremen. Experimente haben gezeigt, dass bei vielen Menschen Ehrlichkeit für gewöhnlich ein hohes Prinzip ist. Luge und Betrug lassen sich deshalb nur schwer mit ihrem Selbstbild vereinen. Gleichzeitig sind Prinzipien nicht unerschütterlich. Oder was würden Sie machen, wenn Sie 63 Euro fänden, zu Hause zwei unbezahlte Stromrechnungen liegen und die Waschmaschine dringend repariert werden muss? Na eben.

Meine Leseempfehlungen dieser Woche

Seltene Krebserkrankungen werden oft nicht richtig behandelt, weil in Kliniken das Fachwissen fehlt. Ein Chefarzt gibt Tipps für Patienten.

Wer moderiert eigentlich die Beiträge bei Facebook? Ein erschütternder Bericht aus dem Maschinenraum des sozialen Netzwerks.

Wollen Sie heute Abend auf einer Party ein wenig angeben? Hier erklärt Ihnen eine Physikerin in vier Minuten das Wichtigste zu Multiversen.

Für die Batterien in Elektroautos werden großen Mengen an Lithium benötigt. Ein Fotograf ist dorthin gereist, wo der Rohstoff herkommt - und Konflikte auslöst.

Können Sie eine echte wissenschaftliche Studie von Unfug unterscheiden? Testen Sie sich in diesem Spiel.

Zum Schluss noch ein Hörtipp: In diesem Podcast erklärt der Chefwissenschaftler der Firma AIBrain, wie die künstliche Intelligenz lernen soll, mit Menschen zu kooperieren.

"42: Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything" (Douglas Adams)

Wer lügt öfter: Männer oder Frauen?

Welches chemische Element ist als einziges nach einem lebenden Menschen benannt?

Wie viele Herzen hat ein Oktopus?

Bild der Woche

Golden schimmert das Eis im Licht der tief stehenden Wintersonne in einer Höhle des isländischen Vatnajökull, des größten Gletschers des Landes. Solche Klüfte entstehen, wenn Schmelzwasser in Gletscherspalten fließt, gen Tal strömt und dabei Hohlräume von oft gigantischem Ausmaß ins Eis wäscht. Weil die Eismassen ständig in Bewegung sind, überstehen die Glitzergrotten manchmal nur einen Winter. Wie lange Gletscherhöhlenforscher noch auf Expedition gehen können, ist ungewiss: Der Klimawandel lässt den Vatnajökull schmelzen - in 200 Jahren könnte er komplett verschwunden sein.

Fußnote

33 Prozent aller Franzosen sind misstrauisch, was die Sicherheit von Schutzimpfungen betrifft. Das hat eine Umfrage im Auftrag des britischen Wellcome Trust in mehr als 140 Ländern ergeben; in keinem Land ist das Vertrauen geringer. Nur 13 Prozent der Deutschen zweifelten an der Ungefährlichkeit der Impfung. In Frankreich herrscht seit vergangenem Jahr eine schärfere Impfpflicht: Kinder müssen nun gegen elf Krankheiten immunisiert werden.

* Quiz-Antworten: In Laborstudien zur Ehrlichkeit lügen Männer öfter als Frauen. Der Unterschied ist mit 42 zu 38 Prozent jedoch gering / Das schwerste auf der Erde erzeugte Element, das Oganesson. Es ist benannt nach dem russischen Kernphysiker Yuri Oganessian / Drei Herzen.