»Klimabericht«-Podcast Sind E-Autos klimafreundlicher als Verbrenner?

Ohne Verkehrswende sind die Paris-Ziele kaum zu halten, dazu gehören auch andere Antriebe. Was für den Umstieg auf Elektromobilität spricht und was E-Fuels taugen, darum geht es in der neuen Podcast-Folge.