Qualität in der Wissenschaft Liebe Leserin, lieber Leser,

letzte Woche unterhielt ich mich mit einem Astronomen über eine Studie, die seine Forschergruppe veröffentlichen wollte. Aus unterschiedlichen Gründen musste es mit der Publikation schnell gehen, deshalb war das Team mit verschiedenen Fachzeitschriften im Gespräch. Eines der Journale bot an, die Peer Review innerhalb von einer Woche abzuwickeln

Eine Woche?

Dieser Standardprozess, bei dem unabhängige Wissenschaftler für Fachzeitschriften die Ergebnisse von Forschern prüfen und bewerten, dauert normalerweise erheblich länger, oft mehrere Monate. Eine gewissenhafte Prüfung seiner Studie in dem Zeitraum sei unmöglich, bemerkte der Astronom - und sagte der Zeitschrift ab.

Matushchak Anton/ Shutterstock

Die kleine Anekdote bestätigt die Beschwerden von Forschern über die Qualität in Wissenschaftspublikationen. Skandale gab es schon genug. Das Magazin "Journal of Vibration and Control" zog vor Jahren gleich 60 Studien zurück, weil der Begutachtungsprozess der Studien manipuliert gewesen sei. Auch ein bekanntes Journal wie "Science" musste schon gefeierte Stammzell-Studien wiederrufen, weil der Autor Daten gefälscht hatte. Niemandem war das aufgefallen.

Gut, dass es Elisabeth Bik gibt.

Die Mikrobiologin aus den USA, die lange an der Stanford University arbeitete, nimmt es mit der Qualität von wissenschaftlichen Veröffentlichungen ganz besonders genau. Sie will jetzt ihren Job ein Jahr lang ruhen zu lassen, um sich ganz dem Thema Qualitätsprüfung zu widmen. Zum Zeitvertreib hatte sie bisher nur in ihrer Freizeit Grafiken und Diagramme in Studien geprüft und war häufig über Fehler, teils auch über Plagiate gestolpert.

2016 veröffentlichte sie dann mit zwei weiteren Forschern eine detaillierte Auswertung - dafür hatten die drei fast achthundert Studien untersucht und mehr als 20.000 Fehler entdeckt.

I am taking a year off from paid work to focus more on my science misconduct volunteer work. Science needs more help to detect image duplication, plagiarism, fabricated results, and predatory publishers. — Elisabeth Bik (@MicrobiomDigest) 26. April 2019

Eigentlich ist in der Wissenschaft eine ausgeprägte Diskussionskultur üblich. Doch mit ihrer Kritik an manchen Studien stieß Bik anfangs auf Widerstand. Nicht nur Forscher sondern auch die Fachzeitschriften reagierten äußerst träge und schienen kaum an Verbesserungsvorschlägen interessiert. Das hat sich geändert. Das Fachmagazine "PLOS One" beispielsweise schätzt ihre Beiträge inzwischen sehr und hat verschiedene Studien überarbeitet.

Bik will sich demnächst auch verstärkt Predatory Journals, sogenannten Raubtier-Zeitschriften, widmen. Dahinter steckt ein cleveres Geschäftsmodell: Die Journale bieten mit teils aggressiver Werbung an, Studien gegen Geld frei zugänglich (Open Access) zu veröffentlichen und dabei das Peer-Review-Verfahren einzuhalten. Tatsächlich bleibt das aber oft aus, manchmal existieren angegebene Gutachter gar nicht.

Eine gute Nachricht im Kampf gegen solche unseriösen Fachzeitschriften: Ein US-Gericht hat vor einigen Wochen den umstrittenen Pseudo-Verlag "Omics" zu einer Strafe von über 50 Millionen US-Dollar verurteilt, weil er wissenschaftliche Standards nur vorgetäuscht hatte. Der Verlag gibt über 700 Zeitschriften heraus und organisiert auch fragwürdige Konferenzen.

Problematischer ist zudem, dass bei Predatory Journals manchmal auch renommierte Forscher publizieren - darunter auch deutsche. Dabei dürfte es ihnen vor allem um schnelle Veröffentlichungen gegangen sein.

Genau wie der Astronom, mit dem ich sprach. Ihm war die Seriosität seiner Forschung wichtiger als eine Blitzveröffentlichung. Deshalb hat er sich für ein anderes Journal entschieden. Gut so.

Ihr Jörg Römer

Abstract

Meine Leseempfehlungen dieser Woche

Viele Predatory Journals sind aufgrund schlecht gemachter Massenmails einfach zu erkennen. Aber manchmal ist es auch für gestandene Forscher schwer, sie zu identifizieren. Hier berichtet ein Wissenschaftler, wie er auf so ein Magazin hereinfiel.

Das Internationale Spionagemuseum in Washington D.C. ist nach seiner Neueröffnung sicher einen Besuch wert. Das legt jedenfalls diese Geschichte nahe. Sie beschreibt, wie die USA während des Kalten Krieges ein gesunkenes, sowjetisches U-Boot stehlen wollten.

Wenn Paläoforscher Glück haben, dann finden sie in Bernstein eingeschlossen hier und da mal Insekten oder Spuren von anderem Kleingetier - meist Waldbewohner. Nun entdeckten sie ein fast 100 Millionen Jahre altes Meerestier.

Ein Amerikaner soll im Marianengraben einen neuen Tieftauchrekord aufgestellt haben. Dabei machte er angeblich auch einen traurigen Fund - eine Plastiktüte.

Dank Jeff Bezos verwegenen Plänen für eine neue Mondmission wird derzeit viel über die Besiedlung unseres Erdtrabanten gesprochen. Die "New York Times" erinnert mit einer tollen Geschichte an die "Apollo 10"-Mission, die später die Mondlandung von "Apollo 11" erst möglich machte.

Quiz

Warum nannte der Astronom Walter Baade einen von ihm in den Zwanzigerjahren entdeckten Asteroiden Muschi?

Wo lebte der Elefantenvogel, einer der größten Vögel der Erdgeschichte?

Welche Symptome haben Menschen, die an Trimethylaminurie leiden?

* Die Antworten finden Sie ganz unten im Newsletter

Bild der Woche

Die Zukunft steht in Dongguang, einer Stadt im Süden Chinas: In einem futuristischen Labor testet der chinesische Konzern Huawei seine 5G-Antennen. 5G ist der derzeit modernste Mobilfunkstandard, der Daten mehr als 60-mal schneller übertragen kann als die derzeitige LTE-Technik. Huawei gilt als führender Anbieter der neuen Übertragungstechnik. Ob sich das Unternehmen beim Aufbau des deutschen 5G-Netzes beteiligen darf, ist indes umstritten - es ist per Gesetz zur Kooperation mit der chinesischen Regierung verpflichtet.

Todd Darling/ Polaris/ Studio X

Fußnote

5-mal höher ist das Risiko, an Prostatakrebs zu sterben, wenn dessen Zellen von der normalen Chromosomenzahl abweichen. Das fanden US-Forscher in einer Studie heraus, die im renommierten Journal "PNAS" erschienen ist. Durch eine entsprechende Chromosomenanalyse könnten Patienten künftig individueller behandelt werden. In Deutschland ist das Prostatakarzinom die häufigste Krebsart bei Männern.

* Quiz-Antworten: Es war der Spitzname seiner Frau Johanna / Er kam an der Ostküste Afrikas aber überwiegend auf Madagaskar vor / Sie sondern einen fischähnlichen Geruch ab. Die Stoffwechselerkrankung wird auch Fischgeruch-Syndrom genannt.