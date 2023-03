Die Themen der Woche

Zu hoher Treibhausgasausstoß: Wie die Ampel doch noch ihr Klimaziel erreichen könnte

Deutschland hat ein Problem mit seinen Gebäuden und dem Straßenverkehr. Der Klimagasausstoß ist zu hoch. Die Bundesregierung steht unter Druck. Dabei mangelt es nicht an schnellen und günstigen Lösungen.

Verfehlte Klimaziele im Verkehr und bei Gebäuden: Es ist eng – und deshalb muss es jetzt disruptiv werden

Gebäude und Verkehr sind beim jährlichen Emissionscheck durchgefallen. Mal wieder. Das zeigt exemplarisch, wie schwer sich die Politik mit einem radikalen Gesellschaftsumbau tut.

FDP-Verkehrsminister verweigert Klimaschutz: Nichtstun als Methode

Das Gesetz schreibt feste CO₂-Grenzen für den Verkehr vor, doch die wurden auch 2022 klar gerissen. Der zuständige FDP-Minister bleibt Lösungen schuldig – damit wird sich demnächst wohl die Justiz beschäftigen.

Chefwissenschaftler von Volker Wissing: »Tempolimit bringt mehr, als alle Staus aufzulösen«

Auf einen Schlag acht Millionen Tonnen CO₂ sparen? Mit einem Tempolimit ginge das, sagt Markus Friedrich. Der Verkehrsprofessor erklärt, wie er auf die Zahl kommt und was an einer alternativen Berechnung der FDP dran ist.

Klima-Großversuch in Großbritannien: Häusertest im Labor – mit Schnee und Hitze

Wie werden wir in Zukunft wohnen, um möglichst wenig Energie zu verbrauchen und dem Klimawandel zu trotzen? Wissenschaftler in Großbritannien testen Häuser unter Realbedingungen – in einem 16-Millionen-Euro-Versuch.

Podcast-Klimabericht: FDP vs. Grüne – Ist die Verkehrswende am Ende?

Veto zu Verbrenner-Aus, dafür Autobahnausbau: Volker Wissing scheitert beim Klimaschutz und legt sich mit den Grünen und der EU-Kommission an. Was ist los mit dem FDP-Verkehrsminister?

Weltweite Analyse: Dürren und Überschwemmungen werden heftiger

Je stärker die Erde sich erwärmt, desto intensiver werden Wetterextreme. Messungen aus dem All untermauern, was derzeit auch wieder in Europa zu spüren ist.

Abschlussdokument des Weltklimarates: Wer für E-Fuels und Gasheizungen ist, sollte diesen Bericht lesen

Zum sechsten Mal tragen Forscher das Wissen zum Klimawandel zusammen. Wie bedrohlich die Szenarien sind, haben viele Politiker noch nicht verstanden. Besonders die Verfechter des Marktes liefern zu wenige Lösungsideen.