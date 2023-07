Energieversorgung »Bild«, Union und AfD, vereint in Prepperfantasien

1. Die Bundesrepublik Deutschland hatte noch nie »Energiesouveränität«, also kann diese fiktive Souveränität auch nicht »wanken«. Oder fährt Ihr Auto mit deutschem Erdöl? Heizen Sie mit deutschem Gas? Liefen die abgeschalteten Kernkraftwerke mit deutschem Uran?

2. Wir sind auch nicht auf »Atomstrom aus Frankreich angewiesen«. Deutsche Versorger kaufen Strom im Ausland dann ein, wenn er billiger zu haben ist als einheimischer. Das tun sie bevorzugt dort, wo der Strom erneuerbar hergestellt wird, denn erneuerbarer Strom ist ja besonders billig. Auch wenn gewisse Lobbyisten tapfer versuchen, den gegenteiligen Eindruck zu erwecken. Deutschland könnte seinen Bedarf jederzeit allein decken , aber das wäre eben teurer. Also wird Windstrom aus Dänemark statt teurem deutschem Kohlestrom gekauft.

3. Netto hat Deutschland im Jahr 2023 bislang vor allem aus drei Ländern Strom importiert (alle folgenden Angaben über Im- und Exporte basieren auf Daten von energy-charts.de, der Informationsplattform des Fraunhofer ISE in Freiburg): Den größten Teil machte am Freitag dieser Woche Dänemark aus (wo es bekanntlich viele Windräder gibt, der Anteil der Erneuerbaren liegt dort bei 76 Prozent ), auf Platz zwei und drei folgen die Niederlande (noch viel fossiler Strom, Anteil Erneuerbare 2022 bei 15,5 Prozent ) und Norwegen (99 Prozent erneuerbare Stromerzeugung).

Französischer Atomstrom spielt im ständigen, sinnvollen, nützlichen Austausch auf dem europäischen Strommarkt aus deutscher Sicht eine eher unbedeutende Rolle. Im Monat Mai war laut Agora Energiewende etwa ein Drittel des importierten Stroms Atomstrom . Insgesamt aber hat Deutschland allein 2023 bislang drei Terawattstunden mehr nach Frankreich exportiert als von dort bezogen. Richtig ist: Wir haben im Mai und Juni deutlich mehr Strom importiert als in diesen Monaten im Vorjahr – weil das eben billiger war.

4. Der europäische Strommarkt ist kein Makel, sondern eine Errungenschaft, die uns in Zukunft sehr helfen wird: Wenn in Spanien die Sonne strahlt, wenn in Dänemark der Wind weht, können die dortigen Überkapazitäten die Nachbarn mit sauberer Energie versorgen. Europas Fläche, seine unterschiedlichen Witterungszonen, sind für unsere CO₂-neutrale Zukunft ein Schatz. Wir brauchen mehr grenzüberschreitenden Stromhandel, nicht weniger.

5. Der Strom ist nach dem Abschalten der letzten AKW nicht teurer geworden – das Gegenteil ist der Fall . Erneuerbarer Strom ist ja, wie gesagt, konkurrenzlos billig.

6. Der CO₂-Ausstoß durch Stromerzeugung in Deutschland sinkt im Moment, und das wird auch so weitergehen, weil der Anteil erneuerbaren Stroms steigt . Daran ändert auch die Aufwärtsdelle durch mehr Kohleverstromung wegen Russlands Angriffskrieg nichts.

7. Deutschland hat, was nun wirklich niemanden mehr wundern sollte, selbstverständlich nicht »82 Prozent unseres Strombedarfs« importiert, wie Alice Weidel behauptet, und auch keine »Strom-Import-Quote« von 82 Prozent, wie »Bild« behauptet. Was da eigentlich hätte stehen müssen ist: An 82 Prozent der Tage seit der Abschaltung der letzten drei Kernkraftwerke wurde mehr Strom im- als exportiert: im Mai neun und im Juni elf Prozent (nicht 82 Prozent). Vor allem aber hat Deutschland dieses Jahr bislang eine Terawattstunde mehr exportiert als importiert. Schon im Juli werden wir vermutlich wieder mehr ex- als importieren.