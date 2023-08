Die Themen der Woche

Urlaub in der Klimakrise: »In einem toten Wald will niemand wandern«

Brände, Fluten, Algenplagen – viele Touristen erlebten einen Sommer der Katastrophen. Wissenschaftler erforschen, welche Folgen die globale Erwärmung für die Ferienregionen hat. Wohin werden wir in Zukunft noch reisen können?

Einblicke in das Innenleben der Letzten Generation

Die Letzte Generation ist so verhasst wie wohl keine andere Umweltgruppe. Staat und Bürger gehen sie hart an, doch die Aktivisten bleiben unbeirrt. Was ist ihre Strategie – und wie weit sind sie bereit zu gehen? Die SPIEGEL-Titelstory.

Historischer Erfolg für junge Kläger in Klimaprozess in den USA

Der US-Bundesstaat Montana verletzt das verfassungsmäßige Recht auf eine »saubere und gesunde Umwelt« – das urteilte eine Richterin nun und pflichtete damit 16 jungen Klägerinnen und Klägern in Sachen Klimakrise bei.

Dürre und Trockenheit: Wie sieht die Zukunft mit weniger Wasser aus?

Durch die steigende Erderwärmung nehmen die Konflikte um Wasser zu. Wie wir Wasser in Flüssen halten und ob es sinnvoll ist, Meerwasser zu entsalzen, hören Sie hier im Podcast.

Europas bedrohte Bäume: Müssen unsere Wälder wandern?

Dürren und Ungeziefer setzen Europas Wäldern zu. Forschende wollen die Bäume nun abhärten gegen den Klimawandel. Dabei prüfen sie einen radikalen Ansatz: den Umzug ganzer Arten.