Ressourcenintensive Produktion Hoher Fleischkonsum gefährdet globale Lebensmittelversorgung

Fleisch sei eine relativ ineffiziente Form der Nahrungsmittelproduktion, heißt es weiter: im Vergleich zum Pflanzenanbau brauche es die 100-fache Menge an Landressourcen, um eine vergleichbare Menge an Kalorien zu erzeugen.

Die Veränderung der Essgewohnheiten sei deshalb ein entscheidender Schritt, um auch in Zukunft die Ernährung der Weltbevölkerung sicherzustellen. »Wenn die Welt weiterhin stark in die am wenigsten produktive Form der Nahrungsmittelerzeugung investiert, laufen wir Gefahr, ein Modell zu verdoppeln, das von Anfang an nicht nachhaltig war«, schreiben die Autorinnen und Autoren.

Der aktuelle Wandel in den Industrieländern weg vom Fleisch hin zu einer abwechslungsreicheren, pflanzlichen Ernährung sei ein langsamer Wandel – dennoch sehen die Fachleute hier Potenzial. Schon der Ersatz von Rindfleisch durch Hühnerfleisch könne die Kohlendioxidemissionen bei der Fleischproduktion halbieren und den Wasserverbrauch um rund 30 Prozent reduzieren. Noch größer sei der Effekt bei einer Umstellung auf vegetarische oder vegane Ernährung.