120 Jahre lang konnten Rancher in Texas reich werden, wenn sie auf Öl stießen. Wenn das mit Wind auch geht, warum nicht?

Im Stich gelassen von der eigenen Partei

Man dürfe Windstrom nur nicht »grün« nennen, so der »Economist«-Kolumnist, den Klimawandel am besten gar nicht erwähnen, und müsse stattdessen saubere Luft und den wirtschaftlichen Nutzen in den Vordergrund stellen. Dann finden ihn auch Texaner sehr amerikanisch. Mittlerweile stellen treue Stammwähler der Republikaner dort fest, dass ihre Partei in Wahrheit gar nicht ihre Interessen im Auge hat, sondern die der Öl- und Gaskonzerne.