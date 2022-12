Zudem hatte es in Europa bereits Urteile zu staatlicher Verantwortung gegeben. In Großbritannien urteilten Richter 2020, dass der Asthma-Tod eines neunjährigen Mädchens in London auch auf die Folgen von Luftverschmutzung in der Hauptstadt zurückzuführen sei. Das Kind sei einer Verschmutzung durch Stickstoffdioxid und Feinstaub ausgesetzt gewesen, die damals über die von der Weltgesundheitsorganisation WHO gesetzten Grenzwerte hinausgingen. Die wesentliche Quelle dafür sind Verkehrsemissionen.