Extreme Waldbrände und die Klimakrise Kanadisches Inferno

Während in Kanada die schwersten Waldbrände seit fast 20 Jahren wüten, entkernt die Bundesregierung das Vorhaben zur Heizwende und bringt wenige Tage später ein überarbeitetes Klimaschutzgesetz in die Ressortabstimmung, in dem es keine festen Ziele nach Sektoren mehr gibt. Dabei sind diese ein besonders wichtiger Bestandteil. Es ist die Parallelität der Ereignisse, die mich noch ein wenig ungläubiger auf die Entscheidung der Berliner Koalitionäre blicken lässt, als ohnehin schon.

Zehntausende Menschen in Kanada mussten bereits ihre Häuser verlassen. Premierminister Justin Trudeau macht in erster Linie den Klimawandel für die aktuelle Situation verantwortlich und warnt, dass die Feuer wohl noch viele Wochen weiterbrennen würden.

»Die Hauptursache ist das Wetter«, sagte Anthony Taylor, Fachmann für Waldbewirtschaftung an der University of New Brunswick in Fredericton gegenüber dem Fachmagazin »Nature«. Zwar sind Brände in Kanada nicht ungewöhnlich, doch in weiten Teilen des Landes war es ein besonders warmer und trockener Frühling. Das gelte insbesondere für den Osten, wo es im Frühjahr rund 50 Prozent weniger Niederschläge gegeben habe als üblich. Aber auch im Westen des Landes ist es extrem: Dieser Mai war der wärmste und trockenste seit Beginn der Aufzeichnungen.

Der Klimawandel sei »definitiv ein Faktor«, der dazu beigetragen hat, sagt Piyush Jain vom kanadischen Forstdienst gegenüber »Nature«. Laut dem IPCC-Report steht fest , dass Treibhausgasemissionen »zu einer erhöhten Häufigkeit und/oder Intensität einiger Wetter- und Klimaextreme« wie Waldbränden geführt haben.

Die Brände sind außergewöhnlich . Bis zum 14. Juni standen laut dem kanadischen Waldbrandzentrum 5,4 Millionen Hektar Wald in Flammen, das entspricht in etwa der Fläche von Costa Rica. 2023 ist damit schon jetzt das Jahr mit den schlimmsten Waldbränden seit 1995.

Auch in Deutschland brennen Wälder. Im Mai zerstörten Flammen mehrere Landstriche. Die Karten unseres Waldbrand-Monitors zeigen, wo das Risiko für Brände aktuell sowie in den kommenden Tagen besonders hoch ist. Eine Frage, die sich aufdrängt: Brennt es in Deutschland dieses Jahr öfter und schwerer als in den vergangenen Jahren? Schon Ende Mai überstieg die in diesem Jahr verbrannte Fläche jene, welche Waldbrände durchschnittlich in den Jahren 2006 bis 2022 verwüsteten. Und die Prognose ist eindeutig: Das ist erst der Anfang.

