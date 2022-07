Liebe Leserin, lieber Leser,

in der kommenden Wochen wird es heiß in Deutschland. Voraussichtlich zur Mitte der Woche kann es örtlich zu Temperaturen um die 38 Grad kommen. Das prognostiziert der Deutsche Wetterdienst, von einer Hitzewelle, die auf die Bundesrepublik zurollt, ist die Rede. Damit holt Deutschland etwas abgemildert nach, was in vielen europäischen Nachbarstaaten schon seit einiger Zeit zu beobachten ist: Teils extreme Temperaturen, gepaart mit Dürren und mancherorts Bränden.

Es ist bereits die zweite Hitzewelle in Europa diesen Sommer: Schon im Juni ächzte der Kontinent unter den hohen Temperaturen. Wer in Deutschland das Gefühl hat, im Sommer mehr stickig heiße Tage zu erleben als früher, findet Bestätigung bei der Wissenschaft: Die Zahl der heißen Tage mit Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius hat sich gegenüber dem Vergleichszeitraum zwischen den 1960er- und den 1980er-Jahren verdoppelt. Damals waren es durchschnittlich vier Tage pro Jahr, sagt Peter Hoffmann, Meteorologe und Experte für Wetterextreme am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. »Inzwischen sind es acht. In den zurückliegenden Extremjahren 2018 und 2019 waren es sogar knapp 20 Tage.«

Diese Woche hat sich ein Team aus Kolleginnen und Kollegen der Ressorts Ausland, Datenjournalismus und Wissenschaft detaillierter mit dem Phänomen befasst – von der Dürre in Deutschland über die Trockenheit in Italien bis hin zur Extremhitze in Metropolen wie Athen.

Mit den Texten aus dem Schwerpunkt, der daraus entstanden ist – und die ich Ihnen unten verlinke – verabschiede ich mich für zwei Wochen. Der Klimabericht geht in eine kurze Sommerpause, die nächste Folge erscheint am 15. August. Erholen Sie sich – und bleiben Sie zuversichtlich.

Wenn Sie mögen, informieren wir Sie einmal in der Woche über das Wichtigste zur Klimakrise – Storys, Forschungsergebnisse und die neuesten Entwicklungen zum größten Thema unserer Zeit. Zum Newsletter-Abo kommen Sie hier.