Die Themen der Woche

Scheitert der EU-Ausstieg aus Benzin und Diesel?

Als Formsache galt der EU-weite Verbrenner-Ausstieg 2035. Doch die FDP und Italiens Rechtsregierung könnten das Projekt noch stoppen. Platzt nun Europas Klimaplan und die deutsche Ampelkoalition gleich mit?

Studie zu Waldbränden: Boreale Wälder in Nordamerika und Eurasien verursachen Rekordemissionen

Waldbrände wie die in Sibirien setzten 2021 doppelt so viel CO₂ frei wie die globale Luftfahrt, so eine neue Studie. Die Gefahr: Boreale Wälder könnten vom Kohlenstoffspeicher künftig zur neuen Mega-Emissionsquelle werden.

Winterstürme in Kalifornien: Ist die Megadürre vorbei?

In den Bergen türmt sich meterhoch der Schnee, sintflutartiger Regen füllt die Wasserspeicher: Kalifornien erlebt historische Winterstürme – und ein wenig Linderung nach Jahren der Dürre.

Negativrekord: So wenig Eis in der Antarktis wie noch nie

Am Südpol fehlen derzeit etwa eine Million Quadratkilometer Eisdecke. Das Minimum aus dem vergangenen Jahr wurde damit noch einmal unterschritten.

Eigene Klimaneutralität: Wie die Uno uns hilft, uns selbst zu belügen

Die Vereinten Nationen bieten für jeden günstige CO₂-Zertifikate an. Journalist Benedikt Dietsch erzählt im Klimabericht-Podcast, wie zweifelhaft die Zertifikate wirklich sind.

»Arche Noah der Pflanzenvielfalt« feiert Geburtstag: 1,2 Millionen Samen, eingefroren für den Notfall – auf Spitzbergen

An einem der kältesten Orte der Erde lagert das Saatgut von Pflanzen aus allen Teilen der Welt. Zum 15. Jubiläum kommen nun Tausende Proben dazu – auch aus Deutschland.