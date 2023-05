Nach einem vom Bundeskabinett beschlossenen Gesetzentwurf soll das Heizen mit fester Biomasse wie Holz nur in Bestandsgebäuden eine Option bleiben – oder in Verbindung mit einer solarthermischen Anlage. Mit dem Gesetz soll die »Wärmewende« eingeleitet werden. Das Gesetz will daher nicht nur den Einbau von Gas- und Kohleheizungen weitgehend verbieten, sondern wegen des steigenden Ausstoßes von Kohlendioxid (CO₂) auch die Installation von Holzheizungen erschweren.