Demnach lässt sich durch Investitionen in pflanzliche Fleischalternativen, beispielsweise Sojaprodukte, dreimal mehr Treibhausgas einsparen als durch klimafreundlichere Prozesse in der Zementindustrie, berichtet der »Guardian« . Im Vergleich zu klimafreundlicheren und besser gedämmten Gebäuden fällt die Bilanz von Fleischersatzprodukten siebenmal besser aus, gegenüber emissionsfreien Fahrzeugen liegt der Faktor sogar bei elf. Investitionen in alternative Proteine hätten mehr Wirkung auf die Dekarbonisierung als solche in andere Wirtschaftssektoren, so die Autoren des Berichts.