Dass dies ein Politiker sagt, der zur extrem rechten Partei Fratelli d’Italia von Premierministerin Giorgia Meloni gehört, ist bemerkenswert. Jahrelang hatten gerade rechte Parteien in Europa Klimaschutz ausgebremst. Meloni hatte allerdings schon im Wahlkampf angekündigt mehr für den Klimaschutz tun zu wollen.

Das wäre nun ein guter Anlass – allerdings ist die Lage in Italien recht komplex: Die Unwetter in Norditalien sind nicht nur Folge einer beispiellosen Winterdürre und von Starkregen, der laut Weltklimabericht in den kommenden Jahrzehnten häufiger und heftiger auftreten wird. An dem Ausmaß der Katastrophe ist auch jahrelanges politisches Fehlverhalten schuld. Italienische Behörden und Politiker taten bisher nicht nur wenig für Klimaanpassung, sondern gingen auch sonst recht respektlos mit der Natur um.

Gegenteil von Klimaanpassung: Brandrodung und Bauland an Hängen

Die Probleme sind also hausgemacht, die Klimakrise verschlimmert die Situation noch. Forschende warnen schon seit Jahren, dass Italien in Bezug auf Erdrutsche und Überflutungen eines der gefährdetsten Länder Europas ist. Seit den Fünfzigerjahren gab es dort mehr als eine halbe Million Erdrutsche, schreibt die Gruppe um den Geografen Philipp Blum in einer Studie , die erstmals eine europäische Datenbank erstellt hat.

Unbestritten ist, dass solche Erdrutsche wegen Klimawandelfolgen wie stärkere Regenfälle zunehmen. Doch es gebe noch einen weiteren Grund: Immer mehr Menschen siedeln sich laut den Forschenden an Hanglagen an. Neues Bauland bedeutet für die Gemeinden mehr Einnahmen. Auf den Grundstücken entstehen denn Wohnhäuser sowie Hotels oder Airbnb-Wohnungen mit tollem Bergblick. Auch der illegale Häuserbau boomt, oft gepaart mit Brandrodung, was die Berge noch instabiler macht. Solche Bauten sind so ziemlich das Gegenteil von Klimaanpassung.

Ähnliches lässt sich im Umgang mit Flüssen beobachten: »Überschwemmungen kann man nicht verhindern, aber wenn man aufhören würde, große Flächen zu versiegeln und die Flussauen in einen naturnahen Zustand zurückversetzen würde, dann wäre schon viel gewonnen«, erklärt Klimaforscher und einer der Autoren des Weltklimaberichtes, Wolfgang Cramer gegenüber dem SPIEGEL.