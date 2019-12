dämmrige Gänge, ein kühler Hauch, Schritte hallen, Fledermäuse huschen davon. Plötzlich im flackernden Schein der Lampe zwei gescheckte Pferde, direkt vor mir, lebensprall und plastisch. Fast glaube ich, ihr Schnauben zu hören. Das war mein Eindruck, als ich im September mit Altertumsforschern die Höhle Pech Merle in Südfrankreich besuchte. Die Tierbilder wurden wahrscheinlich von Eiszeitmenschen auf den Fels gemalt, manche vor rund 29.000 Jahren. Derlei Darstellungen, in Höhlen wie Altamira, Lascaux oder Chauvet, gehören heute zum wertvollsten Kulturerbe der Menschheit.

Wer sich auf Höhlenbilder einlässt, purzelt in die Tiefe der Zeit, mitten hinein in die schwindelerregend fremdartige Welt unserer Vorfahren.

Aber alles ist relativ. Nun erfahre ich: Die französischen Höhlenmalereien könnten als neumodischer Schnickschnack durchgehen - zumindest verglichen mit den wirklich alten Höhlenbildern in Indonesien, von denen ein Team um den australischen Archäologen David Brumm am Donnerstag in der Wissenschaftszeitschrift "Nature" berichtete.

In einer Höhle auf Sulawesi haben die Forscher figurative Jagdszenen und Mischwesen aus Tier und Mensch entdeckt, mit rötlicher Farbe auf die Wände gemalt. Die Uran-Thorium-Datierung ergab ein rekordverdächtiges Alter von bis zu 44.000 Jahren. Das wäre um ein paar Jahrtausende älter als vergleichbare Funde in Europa. Und es erschüttert die früher weit verbreitete Auffassung, dass Europa der wichtigste Hort der Höhlen-Hochkultur sei und andere Weltregionen nur einen späten, schwachen Abglanz davon zu bieten hätten. Von wegen. Die prähistorische Kunstgeschichte muss neu geschrieben werden, erweitert um mindestens ein Kapitel, das in Asien spielt, ein faszinierendes Prequel. Doch wovon genau handelt es?

Das Bild könne als "der älteste Beleg für die Vermittlung einer Geschichte in der Steinzeitkunst" gelten, schreiben die "Nature"-Autoren, kurzum: Es sei die älteste Story der Welt. Diese Sätze erzählen selbst schon eine ganze Menge, und zwar über die Weltsicht ihrer Autoren. Höhlenbilder handeln immer an erster Stelle von uns, den Betrachtern und ihrer Zeit. Sie halten uns einen Spiegel vor.

Indonesias National Research Centre for Archaeology/ Griffith University/ REUTERS Höhlenmalerei in der Höhle auf Sulawesi

Die Erforschung der Höhlenkunst ist eine relativ junge Wissenschaft. In der Pionierphase der Höhlen-Kunstgeschichtsschreibung vor etwa 150 Jahren vermuteten viele Forscher beim Anblick der Steinzeitmalereien einen Betrug - so schöne Formen konnten doch unmöglich von halbwilden Urzeitprimitivlingen stammen! Erst langsam dämmerte den Gelehrten: Auch Höhlenmenschen hatten Geschmack und Talent. Der Durchbruch kam 1902, als der französische Historiker Émile Cartailhac, einer der scharfzüngigsten Miesmacher der Höhlenbilder, in seinem Artikel "Mea Culpa eines Skeptikers" einen Rückzieher machte.

Doch damit ging der Zoff erst richtig los. Malten die Paläo-Picassos einfach nur aus Spaß an der Freude, als Selbstzweck? Diese Theorie passte elegant ins Weltbild von Jugendstil und Art déco. Beschworen Höhlenmagier vielleicht Geister mit schamanischen Visionen, wie einige Anthropologen glaubten? Bildeten die Urzeitdokumentare schlicht ihren Alltag ab? Oder erzählten sie sich fiktive Storys, wie die "Nature"-Autoren vermuten? Gute Frage, nächste Frage. Eine eindeutige Antwort wird es nie geben, jedenfalls nicht, bis mal jemand endlich eine Zeitreisemaschine baut.

Wer weiß, vielleicht wird irgendwann ein Forscher die nachfolgende Theorie vorstellen: Höhlenwände funktionierten einst wie Social Media unplugged, mit Influencern, Memes und Hypes. Womöglich motzten besorgte Paläo-Opas am Lagerfeuer sogar gegen die neuen Medien? Nach dem Motto: "Früher brauchten wir keine Ockerfarbe, um uns zu unterhalten. Diese Dauerberieselung mit Wandmalereien ist der Grund für die Konzentrationsschwäche der Jugend. Und Mensch, leg' doch mal den verdammten Griffel weg beim Mammutessen!"

Ich selbst finde dieses Szenario gar nicht unplausibel, so im Vergleich.

Und was ist Ihre Theorie?

Ein Hase aus dem 3D-Drucker enthält die Klon-Anleitung für sich selbst, schreibt meine Kollegin Julia Merlot, nun haben Forscher das Modell geklont.

Eine Dating-App soll die passenden Partner verkuppeln, plant George Church, der Bad Boy der Biologie. Hier ein paar Hintergründe im "Technology Review" zum Projekt "Digid8".

Ruf die Orca-Oma: Schwertwaljunge haben deutlich höhere Überlebenschancen, wenn eine Großmutter sie betüddelt, das berichten Forscher in den "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Der Ausbruch des Stratovulkans auf dem neuseeländischen White Island hat viele Todesopfer gefordert. Wie das Monitoring funktioniert, berichtet "National Geographic".

Quiz

Die Tuberkulose gilt als größter Killer unter den Infektionskrankheiten. Wie viele Menschen sterben daran pro Jahr? 150.000? 1,5 Millionen? 15 Millionen?

Was bitte ist "Plundervolt"? Ein elektrisch geladenes Gebäckstück aus Ziehteig? Eine Rechnerattacke? Eine Maßeinheit für überschüssige Energie?

Im Fachmagazin "PLOS One" berichten Sprachforscher, dass Zeitangaben wie "viertel zwölf" langsam aussterben. Aber was bedeutet "viertel zwölf" überhaupt? 11.15 Uhr? 12.15 Uhr? Ein Viertel von zwölf, also 3.00 Uhr?

Bild der Woche

Craig P. Burrows

Wie Alienblumen aus einem Science-Fiction-Film strahlen diese Dendrobium-Orchideen in ihrem kalten Neonton. Dabei hat der US-Fotograf Craig Burrows sie einfach nur mit ultraviolettem Licht bestrahlt. Es ist kurzwellig, und viele Tiere, Bienen beispielsweise, können es sehen. Das menschliche Auge indes, ebenso wie die Kamera, nimmt nur die langwellige Fluoreszenz wahr, die das UV-Licht auslöst - bläulich und geheimnisvoll.

Fußnote

700 Kilometer über der Erde soll "Cheops" kreisen, ein Weltraumteleskop der europäischen Weltraumagentur Esa, das am 17. Dezember vom französisch-guayanischen Kourou aus ins All gehievt werden soll. Der Blick oberhalb der dunstigen Atmosphäre ermöglicht es dem kosmischen Auge, einige der mehr als 4000 Planeten außerhalb unseres Sonnensystems zu untersuchen, für deren erstmaligen Nachweis der Physiknobelpreis am Dienstag feierlich vergeben worden ist.

* Quiz-Antworten: Die Tuberkulose fordert jährlich 1,5 Millionen Menschenleben. Dabei dauert eine Behandlung im Regelfall nur ein halbes Jahr und kostet ganze 26 Dollar. / "Plundervolt" nennt sich ein Computerangriff, der eine bestimmte Prozessor-Schwachstelle durch gezielte Spannungsschwankungen ausnutzt, um Daten zu klauen. / "Viertel zwölf" steht für 11.15 Uhr. Wenn Sie wollen, können Sie unser Onlinequiz zu Regionalsprachen hier nachspielen.