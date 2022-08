Heiß und erbarmungslos brennt die Sonne auf die Salzgärten der Halbinsel Guerande in der Bretagne – und das ununterbrochen seit fast 40 Tagen. Während der Rest des Landes unter den Rekordtemperaturen leidet, sind sie für Salzbauer Francois Durand derzeit ein Grund zur Freude.

Francois Durand, Salzbauer

»Wir gehen auf ein Rekord-Jahr zu. Im Moment ernten wir pro Becken 2,5 Tonnen Salz, während es in den vergangenen zehn Jahren eher 1,3 Tonnen waren.«

Die Region Guerande ist weltweit bekannt für das »Fleur de Sel«, ein besonders kostbares Salz, das durch Handarbeit gewonnen wird. Nur an warmen, windstillen Sommertagen bilden sich durch die Verdunstung Salzkristalle an der Wasseroberfläche. Die derzeitige Hitzewelle begünstigt die Ernte in den sogenannten Salzgärten enorm.

Reporter

»Sie sind einer der wenigen Gewinner des Klimawandels.«

Francois Durand, Salzbauer

»Ja, das kann man so sagen – leider. Wenn man sieht, was anderswo passiert: die Brände, der Wassermangel überall. Aber klar, für uns ist das gut.«

In der prallen Sonne ist die Ernte des »weißen Goldes« harte Arbeit. Die Salzschichten müssen vorsichtig abgehoben werden, die Methoden haben sich seit 400 Jahren kaum verändert. Maschinen kommen nie zum Einsatz, stattdessen ist Kraft und Ausdauer der Arbeiter gefordert.

Handarbeit, die sich lohnt: In den USA wird ein Kilogramm Fleur de Sel derzeit für rund 100 Dollar verkauft.

Audrey Loyer, Arbeiterin

»Manche Hersteller haben diese Saison einfach schon aufgehört zu arbeiten. Einige ernten nicht mehr, andere haben das Geschäft mit ›Fleur de Sel‹ gestoppt, weil sie ihr Soll schon erfüllt haben.«

Doch trotz der satten Gewinne: Auch hier sind die Bauern skeptisch, ob der Salz-Boom in Zeiten des Klimawandels so anhalten wird. Viele vermuten: Auf Dauer könnten Rekord-Ernten wie dieses Jahr eher schädlich sein für die fragilen Schlammstrukturen der Salzgärten.