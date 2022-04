Präsidentschaftswahl in Frankreich Was ein Sieg von Marine Le Pen für das Klima bedeuten würde

In zwei Wochen könnte die rechtspopulistische Politikerin zur französischen Präsidentin gewählt werden. Für den Klimaschutz in der EU wäre das ein gefährlicher Rückschlag, wie ein Blick in ihr Wahlprogramm zeigt.

Eine Analyse von Viola Kiel