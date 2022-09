Liebe Leserin, lieber Leser,

dass die Bewältigung der Klimakrise gerade keine Hochkonjunktur hat, ist eine gewaltige Untertreibung. Im Angesicht des nahenden Winters kann es Politik und Wirtschaft kaum schnell genug gehen mit der Wiederinbetriebnahme oder dem Ausbau fossiler Infrastruktur – sei es zum Heizen oder zur Stromproduktion. Die Erhöhung der CO₂-Bepreisung wird vorübergehend ausgesetzt und sogar übers Fracking wird eifrig diskutiert.

In dieser Lage ruft die Bewegung Fridays for Future nun für den heutigen Freitag erneut zu einem großen globalen Klimastreik auf. Es ist der elfte der Organisation seit ihrer Gründung im Jahr 2018. »Wir werden heute auf allen Kontinenten streiken, von der Antarktis bis nach Alaska und Angola. An über 270 Orten in Deutschland werden wir uns den Krisen entgegenstellen, und die Regierung unter Druck setzen«, sagte Luisa Neubauer der Deutschen Presse-Agentur.

Dass die Bewegung an ihren großen Erfolg beim Klimastreik im Jahr 2019 anknüpfen kann, bei dem rund 1,5 Millionen Menschen allein in Deutschland auf die Straße gingen, ist eher unwahrscheinlich. Dabei wären die oben genannten Umstände Begründung genug. In der Sorgenhierarchie ist die Erderhitzung aber wohl bei nicht wenigen Menschen nach hinten gerutscht.