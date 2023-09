Kreuzberg ist gewissermaßen eine mehrstimmige Hundepfeife. Für aktive und einigermaßen kundige CDU-Mitglieder ist Kreuzberg ein Wahlkreis, in dem die Union mit viel Glück zweistellige Ergebnisse erzielt, die Grünen aber deutlich über dreißig Prozent.

Für ein Publikum in Oberbayern oder in Apolda (Thüringen) klingt Kreuzberg aber womöglich nach etwas anderem: viele Menschen mit Migrationshintergrund, Punks, Obdachlose, Graffiti, »Parallelgesellschaften«. Also gruseligem, ungemütlichem Großstadtmoloch. Man könnte auch sagen: Je nach Publikum ist »Kreuzberg« einfach eine rassistische Dogwhistle (egal, wie das echte Kreuzberg heute in Wirklichkeit aussieht).

»Korrupte, parasitäre Eliten«?

Wie so oft, wenn Friedrich Merz mal wieder »versehentlich« etwas unglücklich formuliert hat, wurden nach der Gillamoosrede Erklärungen nachgeschoben. Es lebten doch »sieben von zehn Deutschen« nicht in Großstädten, das habe Merz gemeint. Wenn er mit »Kreuzberg« eigentlich »Großstädte« gemeint hat, dann bleibt es trotzdem eine merkwürdige Aussage: »Nicht Großstädte sind Deutschland, Gillamoos/Apolda/JWD ist Deutschland«. Merz gemeindet also im Vorbeigehen 32 Prozent der Bevölkerung aus?

Womöglich geht es auch nur darum, eine Illusion zu erschaffen: Der ehemalige Blackrock-Funktionär und Multimillionär Friedrich Merz sei volksnah und stünde auf der Seite der jeweiligen Bierzeltbesatzungen, zu denen er gerade spricht.