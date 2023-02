Dieser auf Deutschland heruntergebrochene Anteil des sogenannten globalen CO 2 -Restbudgets ist eine wichtige Kenngröße, um zu verhindern, dass bestimmte Temperaturschwellen wie etwa das 1,5-Grad-Limit überschritten werden.

Der damals erst vor wenigen Wochen zum CDU-Parteichef gekürte Merz antwortete, es sei »grundsätzlich mit Ja zu beantworten«, dass dieses Restbudget für Deutschland »eine verbindliche Zielmarke für die Klimapolitik der CDU« darstelle.

Mit diesem Bekenntnis hatte sich Merz urplötzlich an die Spitze der Klimabewegung gestellt: Bei einem CO 2 -Ausstoß von jährlich rund 810 Millionen Tonnen war die Aussage des CDU-Chefs gleichbedeutend damit, dass die Bundesrepublik bis etwa 2026 klimaneutral sein sollte. Die aktuelle Bundesregierung strebt das für 2045 an, die alte noch unter Führung einer CDU-Kanzlerin wollte das bis vor Kurzem sogar erst 2050 erreichen – 25 Jahre später als Friedrich Merz. Aufgefallen war das der breiteren Öffentlichkeit damals leider nicht (was auch ein Medienproblem ist, wie ich unter anderem anhand genau dieses Beispiels Anfang letzten Jahres hier beschrieben habe).

Ein fehlender Plan B

Klimachampion Friedrich Merz? Von dieser Illusion ist nach der Recherche der Kolleg:innen Tim Neumann, Jonas Schaible, Sara Sievert und Gerald Traufetter für die aktuelle Ausgabe des SPIEGEL nicht mehr viel übrig. Bislang erklärt der Parteichef vor allem, was alles nicht geht. Er sagt: »Die Ausbauziele der jetzigen Bundesregierung sind unrealistisch.« – »Wir haben schlicht und ergreifend das Personal nicht, das in der Lage wäre, heute einen exponentiellen weiteren Ausbau der Windenergie und der Solarenergie zu in­stallieren.« – »Wir müssen uns mit der Frage beschäftigen: Was tun wir, wenn es realistischerweise nicht so schnell geht?«

Was er nicht sagt: Was die Alternative ist. Konkrete Fragen des SPIEGEL beantwortete er ausweichend. Welche »neuesten Formen der Kernenergie«, von denen immer wieder die Rede ist, meint er zum Beispiel? Wann könnten sie einsatzbereit sein? Die Antwort: »Hierbei geht es uns vor allem um die Technologieoffenheit in der Forschung. Wer auf dem heutigen Stand der Forschung voreilig die Energieproduktion der Zukunft festlegt, spricht unserem Land jede Forschungskompetenz ab.« So weit, so unverbindlich.

Ähnlich lässt sich Jens Spahn ein, immerhin der fürs Klima zuständige Vizefraktionschef der Union im Bundestag: Die Regierung will bis 2030 vier Fünftel des Stroms aus erneuerbaren Energien gewinnen, ab 2045 den gesamten. Was will die Union? »Es ist das Privileg der Opposition, dass man zweieinhalb Jahre vor der Wahl noch nicht für alles eine Erklärung liefern muss«, sagt Spahn. »Ich kann noch nicht abschließend sagen, wie viel Prozent des Stroms 2040 aus Erneuerbaren kommen kann und wie viel aus anderen Quellen kommen muss.«

Auch wenn die Recherche ziemlich ernüchternd ist: unbedingte Leseempfehlung.

