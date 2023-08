Neu entdeckte Eiszeit Extreme Kälte machte ersten Menschen in Europa den Garaus

Der Denisva-Mensch war demnach besser an eine kühlere Umgebung angepasst als der Neandertaler. Er lebte in borealen Wäldern oder der Tundra, während Neandertaler wohl eher in gemäßigten Breiten und Grasland zu finden waren. »Das bedeutet, dass ihre bevorzugten Lebensräume geografisch getrennt waren, wobei der Neandertaler typischerweise den Südwesten Eurasiens und der Denisova-Mensch den Nordosten bewohnte«, sagte Ruan laut einer Mitteilung. Der Denisova-Mensch besiedelte laut dem Fachteam neben dem Gebiet des heutigen Russlands und Chinas auch Nordeuropa.

Klimaveränderungen sorgten laut der Simulation jedoch dafür, dass sich die bevorzugten Lebensräume der beiden Arten zumindest in Teilen anglichen – was die Chance für Liaisons über Artgrenzen hinaus erhöht haben dürfte. In Warmzeiten drangen Neandertaler etwa wohl in zuvor kühlere Regionen im Nordosten vor.

Das Forschungsteam simulierte auch Veränderungen der Vegetation in den vergangenen 400.000 Jahren. Laut dieser Analyse breiteten sich in der Zeit mitunter Wälder in Mitteleurasien nach Osten aus. Auch sie könnten es dem Neandertaler erleichtert haben, in Gebiete vorzudringen, in denen Denisova-Menschen lebten.

»Es scheint, als ob Klimaverschiebungen die Bühne für eine einzigartige und langanhaltende menschliche Liebesgeschichte geschaffen haben, deren genetische Spuren noch heute sichtbar sind«, so Forscher Ruan. Die Ergebnisse des Teams decken sich mit bekannten Liebeleien zwischen Denisova-Menschen und Neandertalern vor ungefähr 78.000 und 120.000 Jahren.