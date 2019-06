Fußball-Studie Der Heimvorteil im Rückspiel ist ein Mythos

Forscher räumen mit einem weit verbreiteten Mythos der Fußball-Welt auf: Viele Fans glauben, dass Teams in einem Wettbewerb mit Hin- und Rückspiel einen Vorteil haben, wenn sie im zweiten Spiel zu Hause antreten. Der Gedanke dahinter ist, dass die Mannschaften im entscheidenden Rückspiel noch alles retten können, wenn die Mehrzahl der Fans sie unterstützt.

Die Daten der Studie bestätigten das allerdings nicht. Die Forscher hatten 320 Hin- und Rückspiele der K.-o.-Runden aus Champions League und Europa League zwischen 2010 und 2017 ausgewertet. Das Ergebnis:

Die Mannschaften, die im Rückspiel vor den eigenen Fans auftraten, erreichten nur in 48,8 Prozent der Spiele die nächste Runde.

In 51,2 Prozent der Fälle kam die Mannschaft weiter, die im Rückspiel auswärts gespielt hatte.

Der Unterschied sei so gering, dass er auch zufällig entstanden sein könnte, berichten die Forscher im Fachmagazin "Applied Economics Letters". Ihre Studie deute darauf hin, dass es gar keinen Unterschied mache, in welcher Reihenfolge eine Mannschaft zu Hause und auswärts spiele, erklären die Wissenschaftler.

Offensive Taktik macht Heimvorteil zunichte

"Falls es einen Heimvorteil im Rückspiel gibt, machen andere Faktoren ihn offenbar zunichte", sagte Simon Amez von der Ghent University der "Daily Mail". Müsse ein Team ein schlechtes Hinspiel ausgleichen, sei beispielsweise eine riskantere Spielweise nötig. Die wiederum erhöhe das Risiko für ein Gegentor, was dann den Heimvorteil zunichte mache.

In einer großen Studie aus dem Jahr 2013 waren Forscher allerdings zu dem Schluss gekommen, dass es den Heimvorteil sehr wohl gibt. Sie hatten Daten von 157 Fußball-Ligen weltweit und insgesamt 170.000 Spielen ausgewertet und untersucht, wie viele der Gesamtpunkte einer Mannschaft aus Heimspielen stammten. Je nach Region fanden sie große Unterschiede.

So kamen bei Mannschaften aus Nigeria im Schnitt 87 Prozent der Punkte aus Heimspielen, in Bosnien-Herzegowina, Guatemala, Indonesien, Algerien, Bolivien und Ghana lag der Wert zwischen 70 und 80 Prozent. In den deutschen und englischen Ligen stammten etwa 60 Prozent der Punkte aus Spielen vor den eigenen Fans.

Auch in dieser Auswertung gab es aber Staaten, in denen kein klarer Heimvorteil zu erkennen war, etwa in Uruguay mit einem Wert von 53 Prozent. Auf ein ähnliches Ergebnis kamen die Forscher in Luxemburg, Irland, Lettland, Nordirland, Estland und Malta, also eher kleinen Staaten. Die Forscher schlossen daraus, dass der Heimvorteil dann am größten ist, wenn die Spieler für Auswärtsspiele weit reisen müssen.

Die Bedeutung von Heimspielen nimmt offenbar ab

Dass sich die Ergebnisse der aktuellen Auswertung und der Studie von 2013 widersprechen, könnte mehrere Gründe haben. Zum einen ist das Rückspiel bei Ligaspielen nicht so entscheidend wie in einem Turnier, weil niemand ausscheidet. Das könnte dazu führen, dass Mannschaften in Ligaspielen der Rückrunde nicht so viel riskieren wie in einem Ausscheidungsspiel und so den Heimvorteil besser ausnutzen.

Eine weitere Theorie ist, dass die Bedeutung von Heimspielen in den vergangenen Jahren generell abgenommen hat. Eine Studie aus dem Jahr 2007 habe das bereits angedeutet, schreiben die Forscher. Darin wurde der geringere Einfluss des Heimvorteils unter anderem darauf zurückgeführt, dass der Fußball immer professioneller wird und Spieler auch psychologisch geschult werden, damit sie sich weniger von äußeren Umständen beeinflussen lassen.

Die aktuelle Analyse sei das Ergebnis dieses Trends.